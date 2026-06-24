Rituales y supersticiones en los Mundiales de Fútbol: amuletos de jugadores y aficionados

El fútbol no solo se juega con estrategia, talento y preparación física. Para muchos jugadores y aficionados, también existe un lado más simbólico lleno de rituales, cábalas y supersticiones que acompañan cada partido importante.



Desde entrar al campo con el pie derecho hasta llevar una prenda “de la suerte”, rezar antes del silbatazo inicial o cargar un amuleto especial, estas prácticas han formado parte de la historia de los Mundiales. Algunas son simples tradiciones personales y otras se han convertido en leyendas que siguen generando conversación.



A lo largo de las Copas del Mundo han surgido historias sobre entrenadores, campeones y selecciones que quedaron marcadas por supuestos rituales o maldiciones. Estas son algunas de las más conocidas.

Los amuletos de Carlos Bilardo en México 1986

El entrenador argentino Carlos Bilardo quedó asociado con varias supersticiones durante su etapa al frente de la Selección Argentina que ganó el Mundial de 1986.

Con el paso de los años surgieron historias sobre los objetos que llevaba durante las concentraciones y las rutinas que seguía antes de los partidos. Para muchos aficionados, aquellas cábalas formaban parte del estilo particular del técnico campeón del mundo.

La ropa de la suerte de Pelé

Pelé también fue relacionado con rituales antes de encuentros importantes. La leyenda cuenta que el astro brasileño mantenía ciertas prendas y rutinas que consideraba especiales durante algunos torneos, de acuerdo con lo publicado por TV Azteca.



Aunque muchas de estas historias forman parte del folclore futbolístico, alimentaron la imagen de que incluso las grandes figuras buscan pequeños detalles que les den confianza antes de competir.

Las veladoras y las promesas de los aficionados

En México y otros países de América Latina, prender una veladora antes de un partido es una práctica común entre algunos seguidores de la selección.

La tradición consiste en encomendar el resultado a una figura religiosa o realizar una petición especial para que el equipo tenga un buen desempeño. Para muchos aficionados, es una manera de acompañar al equipo desde fuera de la cancha.



La llamada “maldición del campeón”



Una de las supersticiones más conocidas de los Mundiales es la idea de que el campeón defensor tiene dificultades para repetir su éxito en la siguiente Copa del Mundo.

Esta creencia tomó fuerza después de casos como Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018, selecciones campeonas que quedaron eliminadas en la fase de grupos del torneo posterior.



El supuesto maleficio del Grupo F

Otra de las leyendas que circulan en torno al Mundial es la llamada “maldición del Grupo F”.

Según esta creencia, ninguna selección que inicia su camino mundialista dentro de ese grupo logra levantar el trofeo. Como ocurre con muchas supersticiones del fútbol, se mantiene viva por las historias que los aficionados han construido alrededor del torneo.

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La maldición del Balón de Oro



También existe una teoría futbolera que apunta a los ganadores del Balón de Oro antes de una Copa del Mundo.



La leyenda dice que el jugador que recibe ese reconocimiento previo al torneo termina cargando con una presión extra y su selección no consigue coronarse campeona.



Los técnicos extranjeros y la Copa del Mundo



Otra superstición relacionada con los Mundiales señala que una selección no puede conquistar el título con un entrenador extranjero.



Esta idea ha sido debatida durante años entre aficionados, ya que las historias y coincidencias alrededor de los campeonatos alimentan la creencia de que algunos patrones se repiten.



Más allá de si se trata de coincidencias o tradiciones, las cábalas forman parte del encanto del fútbol. En cada Mundial aparecen nuevas historias de jugadores, entrenadores y aficionados que buscan una pequeña señal de suerte antes del partido más importante.

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