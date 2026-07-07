Liam Gallagher celebra el triunfo de Inglaterra ante México en el Mundial 2026.

Liam Gallagher, vocalista de Oasis que días antes causó polémica al pronosticar una goleada sobre México en su partido contra Inglaterra, volvió a las redes sociales con un mensaje en el que celebró el triunfo de su selección y lanzó uno que otro comentario sobre la afición del Tri.

Por medio de su cuenta de X, el intérprete de temas como “Everything’s electric” y “Stand by me” se dio a la tarea de festejar el pase de Inglaterra a la siguiente ronda dentro de la Copa del Mundo con un breve, pero contundente mensaje.

“Es un trabajo duro eso de cantar ‘Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos, Wonderwall'”, escribió el músico británico tras ver a su selección alzarse como victoriosa con un marcador ante México de 3-2.

Estas palabras no hicieron más que desatar un acalorado debate en redes sociales en el que algunos internautas le dieron la razón y otros lamentaron su actitud con respecto al triunfo.

Horas más tarde, Liam Gallagher lanzó una nueva pulla a la afición mexicana tras ver un video del partido en el que se escucha cómo parte del público en el Estadio Ciudad de México abucheó uno de los más grandes éxitos de Oasis, “Wonderwall”.

El famoso respondió al mensaje del usuario que adjuntó las imágenes calificando esa reacción como una “actitud infantil” por parte de los fanáticos mexicanos. Esto no hizo más que añadir leña al fuego de la disputa en redes sociales entre ambas aficiones, una que comenzó antes del partido de octavos de final, cuando el cantante publicó en X que Inglaterra “golearía” 5-0 a México.

En ese entonces, el artista intentó limar las asperezas asegurando que: “Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora” e incluso modificó su predicción a un 3-0 a favor de Inglaterra. No obstante, ante la respuesta negativa de los internautas, bromeó asegurando que México podría no volver a tener conciertos de Oasis si Inglaterra perdía en el encuentro.

Fher Olvera sale en defensa de México… otra vez

Otro de los nombres que ganó relevancia tras el encuentro deportivo fue el del vocalista de Maná, Fher Olvera, quien le mandó un segundo mensaje a Liam Gallagher en el que se burló de su predicción inicial.

“¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda”, precisó Fher a través de un video en redes sociales que fue replicado por miles de usuarios.

El cantante finalizó su audiovisual reconociendo la labor de la selección mexicana pese al resultado: “Así es la vida, el que mete gol gana. Chido. Felicidades, México”, reiteró desde las plataformas oficiales de Maná.

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