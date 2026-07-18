Tormentas severas amenazan Nueva York: qué puede pasar con los partidos del Mundial

Una línea de tormentas fuertes pone bajo vigilancia este sábado al área de Nueva York y Nueva Jersey, justo cuando el Mundial 2026 entra en su fin de semana decisivo. El mayor riesgo se concentra durante la jornada del sábado, mientras que para el domingo el pronóstico mejora de manera considerable en East Rutherford, sede de la final entre Argentina y España.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado lluvias y tormentas que podrían ser severas en el norte de Nueva Jersey, con ráfagas de viento, actividad eléctrica y acumulaciones capaces de provocar inundaciones repentinas. En la zona del estadio Nueva York–Nueva Jersey, las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche.

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¿Puede suspenderse Francia-Inglaterra?

El partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra se juega este sábado en Miami, no en Nueva York. Por lo tanto, las tormentas que afectan el noreste no amenazan directamente ese encuentro.

Sin embargo, Miami también presenta condiciones inestables durante las horas previas. El pronóstico incluye tormentas eléctricas durante parte de la mañana y primeras horas de la tarde, aunque las condiciones tenderían a mejorar hacia el inicio del partido, programado para las 5:00 p.m., hora del Este.

La lluvia por sí sola no obliga a suspender un encuentro. El principal peligro es la presencia de rayos cerca del estadio. Cuando se detecta actividad eléctrica dentro del radio de seguridad establecido, el juego puede retrasarse antes del inicio o interrumpirse hasta que las condiciones sean seguras.

Qué pasará con Argentina-España el domingo

La final entre Argentina y España se disputará el domingo a las 3:00 p.m. en East Rutherford, Nueva Jersey. El panorama meteorológico actualizado es más favorable: se espera una jornada mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 84 °F —unos 29 °C— y menor humedad.

Las tormentas del sábado incluso podrían ayudar a limpiar parte del humo procedente de los incendios forestales de Canadá que afectaron la calidad del aire durante la semana. Los especialistas esperan una mejoría para el domingo, aunque el comportamiento del humo sigue dependiendo del viento y de la evolución de los incendios.

Con el pronóstico actual, no hay indicios de que la final deba aplazarse. Aun así, FIFA y los meteorólogos continuarán siguiendo las condiciones hasta el comienzo del partido.

Qué ocurre si hay rayos durante un partido

FIFA puede detener el juego cuando la actividad eléctrica representa un riesgo para futbolistas, árbitros y espectadores. Una vez suspendido, debe transcurrir un periodo de seguridad sin nuevos rayos antes de autorizar el regreso al campo. Cada nueva descarga cercana puede reiniciar la espera.

Esto significa que un partido puede comenzar más tarde o sufrir una interrupción prolongada, pero no necesariamente ser cancelado. Solo en una situación extrema podría reanudarse en otro momento desde el minuto en el que fue detenido.

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