Ahorra $1,000 para septiembre: el reto viral que empieza con $3

A nadie le sobra dinero para ahorrar, pero hoy en día, con las redes sociales, se han dado a conocer diferentes ideas que te ayudarían a tener tu guardadito. Recientemente, existe un reto viral que asegura que podrías juntar más de $1,000 dólares en pocos meses, empezando con apenas $3 dólares. Si sientes que tu presupuesto está ajustado, esta estrategia puede ser una forma realista de retomar el control. Te explicamos cómo funciona para que descubras si es para ti.

Datos recientes de la firma Deloitte muestran que el crecimiento de los ingresos se está desacelerando y que muchos estadounidenses están recurriendo a sus ahorros para cubrir gastos. No todos pueden guardar cientos de dólares por quincena. Para muchos, separar unos pocos billetes ya representa un esfuerzo.

Ahí es donde entra el llamado “Reto de Ahorro de 26 semanas”, popularizado en redes sociales y retomado por la aseguradora agrícola Farm Bureau Financial Services.

La dinámica es simple, pero constante.

Cómo funciona el reto de 26 semanas

Para empezar, en la primera semana solo debes guardar $3 dólares. Puedes colocarlos en un frasco, una alcancía o transferirlos a una cuenta separada y no tocarlos. La clave es que ese dinero quede fuera de circulación.

Para la segunda semana, duplicas el monto inicial y guardas $6 dólares; en la tercera semana ahorras $9 dólares, y así sucesivamente. Cada semana aumentas $3 dólares adicionales. Es decir, el ahorro crece de forma progresiva durante 26 semanas consecutivas. En la última semana estarías guardando $78 dólares.

Al finalizar el reto, alrededor de septiembre si comienzas ahora, habrás acumulado aproximadamente $1,053 dólares. Es un método exigente hacia el final, pero comienza de manera accesible para casi cualquier presupuesto.

Nosotros te recomendamos programar recordatorios automáticos o transferencias bancarias, así reduces la tentación de usar ese dinero en gastos diarios.

Otros retos para ahorrar agresivamente

Si quieres complementar el reto de ahorro de las 26 semanas, existen otros desafíos de ahorro que también se han vuelto populares.

Uno es el “No-Spend Challenge” o reto sin gastos. Consiste en elegir un día a la semana en el que no gastes absolutamente nada. Puede ser lunes, viernes o cualquier día que se ajuste a tu rutina. El dinero que hubieras gastado lo depositas en tu cuenta de ahorro. Este hábito crea disciplina y conciencia sobre compras innecesarias.

Otra opción es el reto mensual sin entretenimiento. Durante 30 días no gastas dinero en cine, conciertos, salidas costosas o suscripciones adicionales. La idea es buscar actividades gratuitas en tu comunidad.

Por más retos virales, si no tienes la intención y el objetivo claro de ahorrar, nada te ayudará. No importa si son $3, $5 o $10 dólares, es fundamental que inicies y le agregues constancia a tu meta. Lo interesante de este desafío, quizás de ahí su popularidad, es que convierte pequeñas cantidades en resultados que realmente pueden marcar la diferencia cuando llegue septiembre.

También te puede interesar: