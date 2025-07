¿Qué es “el ahorro por venganza”? La nueva tendencia en EE.UU.

Después de la pandemia, millones de personas en Estados Unidos se lanzaron a vivir intensamente. Viajes, conciertos, cenas fuera de casa y compras impulsivas se volvieron una especie de revancha emocional contra el encierro. A esta oleada de consumo se le llamó “gasto por venganza”. Sin embargo, la realidad económica cambió, y con ella nació un nuevo fenómeno: el ahorro por venganza.

Este concepto no tiene nada que ver con castigar a alguien. Se trata de una reacción emocional ante el remordimiento que dejaron los excesos. Muchos sintieron que, tras gastar en exceso para compensar lo perdido, se quedaron con ansiedad y cuentas por pagar. El “ahorro por venganza” aparece como un acto de reparación personal: ahorrar con intensidad para recuperar el control financiero.

Más que una simple estrategia de presupuesto, este tipo de ahorro tiene una fuerte carga emocional. Según Bobbi Rebell, experta en finanzas personales en CardRates.com, lo que diferencia al ahorro por venganza es el placer inmediato que genera.

“La belleza del ahorro por venganza es que el momento en que empiezas a ahorrar, la emoción comienza y continúa”, explicó en una entrevista reproducida por medios financieros en EE.UU.

Quienes adoptan esta tendencia no lo hacen solo por necesidad. También lo hacen por una especie de justicia interna. Es una forma de transformar la culpa en motivación. Cada dólar ahorrado representa una victoria sobre los impulsos y la falta de previsión.

Este fenómeno tiene sentido en el contexto actual. La inflación en Estados Unidos alcanzó niveles históricos en 2022 y, aunque ha bajado, los precios de bienes básicos siguen altos.

En España también se ha observado un comportamiento similar: más de la mitad de los hogares han recortado sus gastos en ocio y comida fuera de casa, según un informe del Observatorio Cetelem 2024.

Entonces, ¿cómo funciona el ahorro por venganza y cómo podemos aprovecharlo sin caer en la frustración?

Primero, se trata de gastar con intención. Como explica Holley G. Cary, asesora financiera en First Horizon Advisors, “la meta no es dejar de gastar, sino gastar inteligentemente”. Esto implica identificar los gastos invisibles que poco a poco drenan tu cuenta: suscripciones que no usas, café diario para llevar o servicios de entrega que podrías evitar.

Eliminar esos gastos innecesarios no significa vivir con restricciones extremas. Significa reorganizar tus prioridades para que el dinero trabaje para ti. Un método práctico es aplicar la regla 50/30/20: destinar el 50% del ingreso a necesidades básicas, 30% a deseos, y el 20% directamente al ahorro.

Establecer metas concretas también es clave. ¿Quieres crear un fondo de emergencia? ¿Salir de deudas? ¿Pagar un viaje sin endeudarte? Tener un objetivo claro mantiene tu motivación alta y le da sentido al esfuerzo.

Una forma eficaz de mantenerte firme en este tipo de ahorro es convertirlo en un juego. Prueba desafíos de 24 o 48 horas sin gastar en nada no esencial. Al final del reto, transfiere el dinero que habrías gastado a tu cuenta de ahorro. Estos pequeños retos refuerzan el hábito y hacen que el ahorro se sienta como una victoria, no como una renuncia.

El ahorro por venganza no se trata de vivir con miedo al gasto. Es una forma de sanar financieramente después de un periodo de excesos. Una oportunidad para escribir una nueva historia económica, basada en el autocontrol, la intención y la libertad. Porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo decides usarlo.

También te puede interesar: