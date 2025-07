Cómo es el método “6 a 1” para ahorrar dinero y tiempo al comprar alimentos

Hoy en día, la compra de alimentos se vuelve más complicado. Solo por mencionar un ejemplo, a pesar de que los precios del huevo ya bajaron en los últimos meses, ha subido un 23.87% en de julio 2024 a julio del 2025. En conclusión, los hogares en EE.UU. gastan más en comida. Y aquí es donde entra una propuesta para ahorrar dinero en comida, conocido como método “6 a 1”. Te lo explicamos.

El método “6 a 1” para hacer las compras se ha vuelto popular por su capacidad de ayudar a las personas a ahorrar dinero y tiempo al planificar sus comidas. Esta estrategia, desarrollada por el chef Will Coleman, propone una lista simplificada de compras dividida en categorías clave, lo que facilita tanto la planeación como la preparación semanal de alimentos. Es ideal para quienes desean evitar el desperdicio, reducir gastos y tener una dieta variada con ingredientes básicos.

El funcionamiento del método es sencillo y consiste en comprar:

Seis tipos de vegetales

Cinco frutas

Cuatro fuentes de proteína

Tres carbohidratos o almidones

Dos salsas o untables

Un artículo “divertido”

Esta estructura no solo permite cubrir los grupos alimenticios esenciales, sino que también promueve una alimentación balanceada y creativa.

Una de las grandes ventajas del método “6 a 1” es que simplifica el proceso de compra. Al seguir una lista clara, se evitan las compras impulsivas y se prioriza lo necesario para armar diversas comidas a lo largo de la semana.

Esto no solo reduce el tiempo que pasamos en el supermercado, sino también el gasto total. De hecho, muchas personas que lo han aplicado han logrado gastar entre 10 y 25% menos por semana en comparación con su gasto habitual.

La flexibilidad es otra característica destacable. No hay ingredientes fijos. Cada persona puede seleccionar los alimentos que más le gusten o que estén en oferta dentro de cada categoría. Por ejemplo, se pueden elegir zanahorias, espinacas, pimientos y champiñones como parte de los seis vegetales, y combinar frutas frescas y congeladas para aprovechar mejor su duración.

En cuanto a las proteínas, el método acepta opciones tanto animales como vegetales, lo que lo hace apto para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. Las legumbres, huevos, tofu o carnes magras encajan perfectamente.

En los carbohidratos, se pueden incluir pastas, papas o panes integrales.

Los untables o salsas pueden ir desde yogur griego hasta hummus, mientras que el artículo “divertido” puede ser un antojo como un postre o snack que no necesariamente tiene valor nutricional, pero ayuda a mantener el equilibrio emocional.

Aplicar este método permite también estandarizar algunas comidas durante la semana, lo que ahorra tiempo en la cocina. Desayunos y almuerzos repetitivos, pero con variedad de combinaciones posibles, ayudan a reducir el esfuerzo mental de planificar cada comida. Por ejemplo, desayunar pan integral con fruta algunos días y con huevo y vegetales otros, sin necesidad de ingredientes extra.

Durante los fines de semana o en las noches, cuando hay más tiempo disponible para cocinar, se puede experimentar con combinaciones más elaboradas utilizando los mismos ingredientes base. Esto fomenta la creatividad en la cocina sin generar compras adicionales.

Además, al limitarse a unos pocos ingredientes por categoría, se reduce notablemente el desperdicio. Y tirar comida también es tirar dinero. Cada producto comprado tiene un propósito y es más fácil vigilar que todo se consuma antes de echarse a perder. Esto es especialmente útil para quienes suelen olvidar lo que tienen en el refrigerador o despensa.

Aunque algunos artículos básicos como aceite, especias o alimentos de larga duración pueden complementar el método, no se trata de depender de una despensa amplia, sino de planificar con intención cada compra. Incluso quienes cocinan para más de una persona pueden adaptar este sistema según sus necesidades.

En palabras del propio chef Will Coleman, “centrarse en ingredientes simples y ceñirse a una lista breve puede ayudar a los compradores a ahorrar dinero“. Esta filosofía va más allá de la cocina: se trata de adoptar hábitos más conscientes al consumir.

Si no sabías cómo planificar tus compras y ahorrar dinero en alimentos, aquí tienes esta opción. No pierdes nada en probar una nueva alternativa de consumo. Al final, si gastas mucho en el súper cada vez que vas, ¿cuánto dinero más puedes perder que no hayas perdido antes?

