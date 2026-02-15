El alto costo de vivir solo: ¿Por qué los solteros pagan más impuestos?

Un nuevo análisis publicado por la plataforma especializada en mercado inmobiliario, Zillow, indicó lo que podrían estar pagando en impuestos los solteros que viven solos en Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, el impuesto promedio nacional para solteros asciende a $10,470 dólares por año; esto representa un aumento de hasta $146 dólares durante el último año; sin embargo, es uno de los incrementos más bajos desde 2020.

Al respecto, Emily Smith, experta en tendencias de alquiler de Zillow, comentó que cuando se vive solo, cubres el alquiler completo con un solo ingreso, y eso puede acumularse rápidamente, dijo.

Los datos según Zillow destacan que un alquiler puede llegar a costar actualmente hasta $1,745 dólares en un apartamento típico; esto representa un aumento de aproximadamente 30 %. Por lo que Smith considera que lo mejor es buscar apartamentos compartidos.

“Los inquilinos que eligen vivir con una pareja o compañero de habitación y dividir los costos cotidianos como alquiler, los servicios públicos y los alimentos pueden sentir mucho más alivio a la presión del mayor costo de vida actual”, aseguró Smith.

Zillow en el análisis también detalló que la ciudad de Nueva York lidera la lista de áreas con el impuesto más alto para los solteros que viven solos, alcanzando hasta los $23,400 dólares por año.

Por su parte, California domina el ranking de los costos más altos para inquilinos solteros, siendo San José una de las ciudades más costosas, con un gasto de hasta $19,488 dólares anuales, seguido de Los Ángeles con $15,888 dólares anuales y San Diego con $15,858 dólares anuales.

Sigue leyendo: