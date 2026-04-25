Texas elimina impuestos por 3 días en ciertos productos: qué conviene comprar este fin de semana

En Texas, prepararse para huracanes, inundaciones o incendios puede salir más barato desde hoy. El estado activó su fin de semana libre de impuestos para suministros de emergencia, una medida que permite comprar ciertos productos sin pagar sales tax durante tres días.

Para muchas familias, no es un detalle menor. En Texas, donde las tormentas severas, apagones y eventos climáticos extremos forman parte de la realidad, armar un kit de emergencia puede costar bastante. Esta ventana permite ahorrar justo antes de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio.

La exención corre desde el viernes 25 de abril hasta el domingo 27 de abril de 2026, según información oficial difundida por medios estatales y la oficina del contralor.

Qué productos se pueden comprar sin impuestos

Texas tiene impuesto estatal de ventas y, sumando cargas locales, muchas zonas llegan hasta 8.25%. Eso significa que en una compra mediana el descuento puede sentirse.

Pero todo depende del precio de cada artículo. Entre los más buscados aparecen:

Hasta $75 o menos: linternas, baterías domésticas, botiquines de primeros auxilios, extinguidores pequeños, radios meteorológicos, hieleras portátiles, cargadores de energía básicos, lonas y artículos de protección elegibles.

Artículos de mayor valor con otros topes: También hay productos con límites más altos, como ciertos generadores portátiles o escaleras de emergencia, según la categoría.

Estar preparado para sopesar las catástrofes naturales favorece en la rápida recuperación. Crédito: Shutterstock

Lo que NO entra

No todo queda libre de impuestos. Entre los excluidos suelen estar:

Papel higiénico.

Productos de limpieza comunes.

Mascarillas médicas.

Baterías para autos o barcos.

Madera contrachapada (plywood).

Motosierras.

Equipamiento de camping general.

Temporada de huracanes en Texas 2026

La temporada de huracanes en Texas comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, porque Texas forma parte de la cuenca del Atlántico/Golfo, el mismo calendario oficial que usa el National Hurricane Center (NOAA).

Aunque arranca en junio, el mayor riesgo para Texas suele concentrarse entre mediados de agosto, septiembre y principios de octubre. Es cuando el Golfo alcanza temperaturas más cálidas y aumenta la probabilidad de desarrollo o impacto de tormentas tropicales y huracanes.

Por qué importa más este año

Texas viene enfrentando incendios forestales, tormentas intensas y preocupación por la temporada ciclónica. Comprar antes de una emergencia suele ser más barato y evita el clásico problema de último momento: estantes vacíos cuando se anuncia una tormenta.

Muchos residentes esperan a que haya alerta para buscar linternas o baterías. Ahí normalmente sube la demanda y baja la disponibilidad.

Puedes ver: Texas endurece controles en construcción: qué pasa si trabajas sin licencia desde el 1 de mayo

Qué conviene comprar primero

Si una familia empieza de cero, lo más útil suele ser:

Linterna por persona.

Baterías extra.

Radio con baterías o manivela.

Botiquín básico.

Hielera.

Power banks cargables.

Agua y alimentos no perecederos (si aplican por otra vía).

Puedes ver: ¿Es legal llevar pasajeros en la parte trasera de una camioneta en Texas? Esto dice la ley

Compras online también pueden calificar

Texas indicó que algunas compras por internet o teléfono también pueden entrar en la exención si se concretan dentro del período establecido y cumplen reglas de facturación.

Lo que muchas familias hacen mal

Lo que no conviene hacer es esperar al primer aviso de huracán. Cuando eso pasa, los productos más necesarios desaparecen rápido: agua, baterías, linternas y generadores.

La oportunidad de este fin de semana es muy recomendable. No se trata solo de ahorrar unos dólares. Se trata de comprar con calma, elegir mejor y estar preparado antes de necesitarlo.

En Texas, esa diferencia a veces vale mucho más que el impuesto.

Seguir leyendo:

Alerta en Texas: vientos extremos elevan riesgo de incendios este fin de semana

Estudio: inmigrantes aportan más impuestos que ciudadanos promedio

¿Huir de Florida? La crisis de seguros de hogar obliga a miles de familias a vender sus propiedades