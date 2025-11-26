10 curiosidades sobre Thanksgiving que nunca te contaron: el menú original era sin pavo

Aunque Thanksgiving es una de las tradiciones más arraigadas en Estados Unidos, su historia está llena de detalles poco conocidos que rara vez aparecen en los libros escolares.

Desde un banquete sin pavo hasta disputas políticas que dividieron al país, esta fecha tiene capítulos sorprendentes que ayudan a entender mejor cómo evolucionó la celebración.

Te compartimos diez curiosidades sobre el Día de Acción de Gracias, incluyendo detalles que parten desde sus orígenes.

10 datos que nunca te contaron sobre Thanksgiving

1. El primer Thanksgiving duró tres días completos

Cuando los colonos de Plymouth y los wampanoag compartieron un festival de cosecha en el año 1621, no se trató de un almuerzo puntual: fueron tres días de actividades, competencias y comida continua.

Para ambos grupos, esta convivencia prolongada era una forma de honrar la abundancia de la temporada.

2. El menú original no incluía pavo

Aunque hoy es el símbolo absoluto de la fecha, el pavo no formó parte del banquete de 1621. Los registros señalan que comieron venado, pato, ganso, mariscos como almejas y langosta, además de maíz y calabaza.

El pavo se convirtió en tradición más de dos siglos después, cuando su abundancia y tamaño lo hicieron ideal para reuniones familiares.

3. Los wampanoag no fueron invitados

La imagen del banquete cordial en el que los nativos fueron invitados formalmente es un mito. En realidad, los wampanoag acudieron tras escuchar disparos provenientes del campamento inglés.

Estos creyeron que se trataba de una señal de conflicto y, al llegar, se encontraron con una celebración. Decidieron quedarse y compartir alimentos.

4. Hubo un Thanksgiving destinado a celebrar una victoria militar

En 1637, Massachusetts declaró un “día de acción de gracias” para conmemorar la victoria posterior a la Masacre del Río Mystic, en la que murieron cientos de pequot, un antiguo pueblo indígena.

Este episodio histórico muestra un lado oscuro de la tradición, muy distinto a la imagen de unión y gratitud asociada a la festividad.

5. Abraham Lincoln no inventó Thanksgiving

Lincoln no creó la celebración, pero sí la oficializó como festivo nacional en 1863. Lo hizo tras años de insistencia de Sarah Josepha Hale, una escritora que dedicó más de una década a abogar por una fecha nacional de unión durante la Guerra Civil.

6. George Washington fue el primero en declarar un día nacional de acción de gracias

En 1789, Washington proclamó un día de agradecimiento para celebrar la Constitución. Sin embargo, no se convirtió en una tradición anual hasta casi cien años después, cuando el país buscaba unificarse tras la guerra.

7. El desfile de Macy’s comenzó con animales vivos

Cuando Macy’s organizó su primer desfile en 1924, los participantes marcharon junto a animales del Zoológico del Bronx. Hubo elefantes, osos, camellos y leones, una escena muy diferente a los gigantes globos que hoy caracterizan el evento.

8. El “Pavo Presidencial” no siempre fue indultado

Aunque hoy el indulto es parte del espectáculo previo a Thanksgiving, este gesto solo se formalizó en 1989 con George H. W. Bush. Antes de eso, los pavos enviados a la Casa Blanca rara vez escapaban del menú festivo.

9. Black Friday no nació por las compras

El término surgió en Filadelfia en los años 50, cuando la policía lo usaba para referirse al caos vehicular y la multitud que llegaba a un partido de fútbol americano tras Thanksgiving. No tenía relación alguna con descuentos o promociones.

10. Cambiar la fecha de Thanksgiving dividió al país

En 1939, Franklin D. Roosevelt decidió mover la celebración una semana antes para extender la temporada de compras navideñas. La medida causó tal descontento que algunos estados se negaron a aceptar el cambio.

Ese año se celebraron dos fechas distintas: “Republican Thanksgiving” y “Democratic Thanksgiving”.