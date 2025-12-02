Por qué el Travel Tuesday se celebra un martes

El refrán “los martes ni te cases ni te embarques” pierde validez cuando llega el Travel Tuesday 2024, una jornada clave para quienes buscan ofertas de viajes y descuentos en vuelos a nivel mundial. Este martes 2 de diciembre, justo después del Cyber Monday, las aerolíneas activan campañas con rebajas que alcanzan hasta el ochenta por ciento.

La fecha se convierte cada año en una oportunidad ideal para encontrar vuelos baratos, promociones turísticas y reservas de hotel a precios reducidos. Durante diciembre, buena parte del gasto se concentra en compras navideñas, lo que disminuye la demanda de viajes. Para llenar plazas vacías, las compañías lanzan tarifas agresivas.

El Travel Tuesday nació en Estados Unidos en 2017, cuando aerolíneas y buscadores detectaron un aumento inusual de búsquedas de vuelos el martes posterior a Acción de Gracias. A partir de ese análisis, agencias, hoteles y compañías aéreas impulsaron un día específico para superofertas de viajes, independiente del Black Friday y el Cyber Monday.

La plataforma Hopper suele mencionarse como promotora principal del fenómeno. Aunque Estados Unidos aún concentra la mayoría de promociones, la tendencia se expandió hacia Europa, Latinoamérica y Asia, donde operadores turísticos empezaron a incorporar esta jornada al calendario comercial. Así, el Travel Tuesday gana fuerza como una de las fechas más importantes para reservar viajes baratos.

El mejor día para encontrar vuelos baratos y promociones turísticas

El Travel Tuesday no tiene fecha fija, pues siempre se celebra el martes posterior al Cyber Monday. Las promociones son limitadas, temporales y con reglas claras: comparar rápido, revisar condiciones y reservar antes de que desaparezcan los mejores precios. La rapidez se convierte en clave para aprovechar descuentos en viajes.

Las empresas buscan asegurar ventas antes de Navidad para viajes que se realizarán entre invierno y verano, periodos donde la demanda suele subir. Por ello, especialistas del sector lo consideran la jornada más eficiente para reservar vuelos económicos, hoteles con descuento y paquetes combinados con precios especiales en destinos internacionales.

Las ofertas del Travel Tuesday suelen dividirse en categorías principales. En la primera aparecen los descuentos en vuelos, con rebajas aplicadas a rutas específicas y cupones sobre tarifas base. Las ventanas de viaje suelen excluir fechas de alta demanda y las opciones más económicas limitan cambios o no incluyen equipaje facturado.

Los hoteles también participan con cupones exclusivos, códigos promocionales y páginas especiales para la fecha. Las cadenas internacionales comparan precios del Travel Tuesday con sus tarifas corporativas o programas de fidelización, lo que permite acceder a hoteles baratos y promociones competitivas en distintos destinos turísticos.

Los paquetes dinámicos, que combinan vuelo y hotel, ofrecen descuentos superiores a los obtenidos por separado y se vuelven ideales para escapadas urbanas y viajes cortos. Para muchos viajeros, estos paquetes representan la forma más eficiente de asegurar viajes económicos durante esta campaña.

El segmento menos visible pero muy rentable incluye descuentos en alquiler de coches y promociones en actividades y experiencias. Muchas empresas ofrecen rebajas por día, tarifas especiales para reservas anticipadas y beneficios por persona. Estas ofertas complementan un Travel Tuesday que cada año fortalece su presencia como la mayor jornada de ahorro en el sector turístico.