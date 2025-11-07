¿Tienes derecho a reembolso si cancelan o se retrasa tu vuelo por el cierre de gobierno?

El cierre de gobierno en Estados Unidos, que se mantiene sin acuerdo desde el 1 de octubre, ha comenzado a generar un caos sin precedentes en los aeropuertos del país. La medida ha afectado directamente la operación aérea debido a la falta de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que ha llevado a la reducción de vuelos en los principales aeropuertos. En este contexto, muchos viajeros se preguntan si tienen derecho a un reembolso si su vuelo se cancela o sufre retrasos por este largo shutdown.

A partir del viernes, la FAA implementó una directiva para disminuir en un 10% el número de vuelos diarios en los principales centros de conexión aérea del país. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, esta decisión busca evitar mayores riesgos ante el ausentismo creciente entre los controladores aéreos, quienes enfrentan ya su segundo pago atrasado.

“Si el cierre continúa, los viajeros presenciarán un caos generalizado”, advirtió Duffy antes de anunciar la reducción de vuelos.

La medida impactará a 40 aeropuertos en 26 estados, incluidos algunos de los más transitados del país como Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, Miami, Dallas y Atlanta. En total, se estima que 4,500 vuelos diarios serán recortados hasta que el gobierno reanude operaciones. La decisión ha obligado a las principales aerolíneas estadounidenses a ajustar sus itinerarios y ofrecer alternativas de viaje más flexibles a los pasajeros.

United Airlines fue una de las primeras en responder a la crisis. La compañía informó que los pasajeros con vuelos programados en los próximos días podrán cambiar sus planes sin pagar cargos adicionales.

Además, “si viaja durante este periodo y no desea volar, tiene derecho a un reembolso, incluso si su vuelo no se ve afectado”, señaló United en una nota a sus clientes. Esto incluye boletos no reembolsables y de clase económica básica.

Delta Air Lines implementó políticas similares. Los pasajeros con vuelos entre viernes y domingo pueden solicitar un reembolso o cambiar su reserva sin penalización, siempre que el nuevo vuelo sea antes del 16 de noviembre.

American Airlines también eximirá de cargos por cambio a quienes tengan vuelos entre el 7 y el 14 de noviembre en 21 aeropuertos del país.

Por su parte, Southwest Airlines anunció que los viajeros con boletos hasta el 12 de noviembre pueden modificar sus planes sin costo alguno o pedir un reembolso completo, “independientemente de si su vuelo se ve afectado o no”.

JetBlue, en tanto, comunicó que reubicará automáticamente a los clientes en el siguiente vuelo disponible, pero quienes decidan no viajar podrán solicitar un reembolso total.

Más allá de las políticas de cada aerolínea, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) establece normas claras sobre los derechos de los pasajeros en estos casos. Según el sitio oficial de la agencia, si una aerolínea cancela un vuelo “sin importar el motivo”, el cliente tiene derecho a recibir un reembolso si opta por no viajar. Esto aplica tanto a vuelos nacionales como internacionales.

El DOT también considera que los pasajeros pueden solicitar un reembolso si su vuelo sufre un retraso significativo. De acuerdo con la definición oficial, un retraso es “significativo” cuando la salida o llegada se posterga por tres horas o más en vuelos domésticos y por seis horas o más en vuelos internacionales. También se considera un “cambio significativo” si la aerolínea modifica el aeropuerto de salida o llegada, agrega conexiones o rebaja al pasajero a una clase inferior.

No obstante, si el pasajero acepta viajar en el nuevo vuelo ofrecido por la aerolínea, ya no tiene derecho a reembolso bajo las reglas del DOT. En esos casos, solo corresponde la devolución de la diferencia de tarifa si hubo degradación de clase. El DOT también aclara que, cuando los retrasos se deben a factores bajo control de la aerolínea, como fallas técnicas o problemas operativos, el viajero podría tener derecho a compensaciones adicionales o servicios de cortesía, como alimentación o alojamiento.

En el caso del cierre de gobierno, las cancelaciones se originan por una situación ajena a las aerolíneas, pero estas han optado por flexibilizar sus políticas para mantener la confianza de sus clientes y evitar mayores complicaciones logísticas. Por ello, aun si tu vuelo no se cancela oficialmente, tienes derecho a pedir un reembolso si decides no viajar dentro de los periodos señalados por cada compañía.

Con todas estas afectaciones en torno a la falta de controladores de vuelo por el cierre de gobierno, viajar se está convirtiendo en un la compra de un boleto de la suerte: viajas o te quedas. Para evitar futuros dolores de cabeza, lo recomendable es no viajar, si no es necesario; si es inevitable, al menos ya sabes cuáles son tus derechos federales y lo que ofrecen las aerolíneas más populares de los Estados Unidos.

