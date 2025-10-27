Miles de vuelos se retrasan en EE.UU. en pleno cierre de gobierno: ¿Cuál es la razón?

De acuerdo con FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, para las operaciones de este fin de semana se reportaron 5,300 (sábado) y 8,000 (domingo) retrasos de vuelos estadounidenses, todo esto en medio de un prolongado cierre de gobierno que inició el pasado 1 de octubre y en donde se espera que los legisladores lleguen a un acuerdo para establecer el financiamiento correspondiente al año fiscal.

De acuerdo con las autoridades, la ausencia de tráfico aéreo se debe a problemas de personal en las principales bases de control, uno de los equipos esenciales para el desenvolvimiento de estas operaciones; sin embargo, el pasado 14 de octubre recibieron tan solo el 90% de su salario.

Por lo que se espera que, los controladores aéreos este martes recibirán su primera “nómina cero”. Esto quiere decir que aproximadamente 13,000 empleados en esta área y cerca de 50,000 funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte deben seguir trabajando sin percibir su salario en el lapso que dure el cierre de gobierno, por lo que la situación ha generado varías bajas, causando escasez de personal e interrupciones en las operaciones.

Al respecto, Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos comentó que tras esta situación la Administración Federal de Aviación contabilizó una escasez de controladores aéreos en al menos 22 ubicaciones y la entidad espera que esto cause más retrasos y cancelaciones de vuelos en los días siguientes.

“Esta es una señal de que los controladores se están agotando y aquellos que se enfrentan a la perspectiva de perder un cheque de pago federal están buscando otras fuentes de ingresos”, dijo Duffy.

Esta no es la primera vez en la que un cierre de gobierno aumenta la ausencia de controladores y agentes de la TSA, en el 2019 hubo una baja de trabajadores por la ausencia de sus pagos, en este caso las autoridades ralentizaron el tráfico aéreo en las principales ciudades.

