Alaska Airlines suspende todos sus vuelos por problemas técnicos

La aerolínea Alaska Airlines ha emitido una suspensión temporal de vuelos debido a una falla informática, según informó la aerolínea el jueves en X, poco antes de las 4:30 p.m. PDT.

Sin embargo, los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma estuvieron exentos de la suspensión, informó KIRO 7, citando el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“Una interrupción del sistema informático ha afectado nuestras operaciones y ha provocado la cancelación de algunos vuelos esta noche y mañana. Disculpen las molestias y les pedimos que consulten el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Contamos con una política de viajes flexible para apoyar a nuestros huéspedes”, informó la aerolínea en X.

An IT outage has affected our operations and has resulted in cancellations of some of our flights this evening and into tomorrow. We apologize for the inconvenience and ask that you check your flight status before heading to the airport. A flexible travel policy is in place to… https://t.co/zfmlZPAc8o — Alaska Airlines (@AlaskaAir) October 24, 2025

En una actualización a última hora del jueves, la aerolínea con sede en Seattle indicó en un comunicado que el problema se debía a una falla en su centro de datos principal y que no se trataba de un ciberataque ni estaba relacionado con ningún otro evento.

A medida que la interrupción en tierra se prolongaba, la aerolínea anunció la cancelación de los vuelos de Alaska Airlines, así como de los de Horizon Air, una aerolínea regional de su propiedad. Los vuelos de Hawaiian Airlines no se vieron afectados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió inicialmente una interrupción en tierra alrededor de las 4:30 p.m. PDT tras una solicitud de la aerolínea.

“La interrupción informática ha afectado a varios de nuestros sistemas clave que nos permiten realizar diversas operaciones, lo que ha hecho necesaria la implementación de la interrupción en tierra para mantener nuestras aeronaves en posición”, declaró la aerolínea en un comunicado. “La seguridad de nuestros vuelos nunca se vio comprometida”.

Esta es la segunda interrupción del sistema informático que afecta a la aerolínea este año.

En julio, una interrupción del sistema informático detuvo los vuelos durante aproximadamente tres horas.

Alaska Airlines tiene vuelos a la mayor parte de EE.UU. y a 12 países, y opera alrededor de 1,500 vuelos diarios.

