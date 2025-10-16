Pasajera agrede a dos auxiliares de vuelo y obliga a desviar un avión de Alaska Airlines

Un vuelo de Alaska Airlines con destino a Dallas tuvo que aterrizar de emergencia en Boise, Idaho, luego de que una pasajera identificada como Tracy Barkhimer agrediera físicamente a dos auxiliares de vuelo. La mujer, de 61 años, fue detenida y enfrenta cargos por agresión menor.

El incidente ocurrió la madrugada del martes en el vuelo 1057 de Alaska Airlines, que partió de Portland (Oregón) rumbo a Dallas (Texas). Según la aerolínea, el avión tuvo que desviarse a Boise, Idaho, después de que una pasajera se mostrara “errática y violenta”, agrediendo a dos miembros de la tripulación.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Boise, la mujer, identificada como Tracy Barkhimer, “atropelló a dos empleados que intentaban calmarla”. Los auxiliares de vuelo, con ayuda de otros pasajeros, lograron inmovilizarla hasta el aterrizaje.

Arresto y sanciones

Una vez en tierra, los empleados de Alaska Airlines presentaron un arresto ciudadano y Barkhimer fue detenida sin resistencia, siendo trasladada a la Cárcel del Condado de Ada.

La pasajera enfrenta dos cargos de agresión menor y pagó una fianza de 600 dólares para recuperar la libertad. Su audiencia judicial está programada para principios de noviembre, según los registros judiciales del condado.

Alaska Airlines informó que la mujer tiene prohibido volar nuevamente con la compañía. “La seguridad es nuestra prioridad número uno y no toleramos ningún tipo de violencia contra nuestros empleados”, señaló la aerolínea en un comunicado.

El caso se suma a otros recientes episodios de violencia contra tripulaciones aéreas en Estados Unidos.

En mayo, un hombre de Kansas fue acusado de arrastrar a una azafata de American Airlines por el pasillo de un vuelo entre Connecticut y Chicago. Y en marzo, el FBI detuvo a un pasajero texano por agredir a otros viajeros y amenazar verbalmente a una auxiliar durante un vuelo de American Airlines hacia Washington, D. C.

