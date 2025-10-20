Avión de United aterriza de emergencia en Salt Lake City tras detectarse daño en el parabrisas

Un vuelo de United Airlines que viajaba de Denver a Los Ángeles tuvo que desviarse a Salt Lake City la semana pasada, luego de que los pilotos descubrieran una grieta en una de las capas del parabrisas del avión, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El incidente ocurrió el jueves, y según la aerolínea, la aeronave aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto de Salt Lake City, donde los 134 pasajeros y seis tripulantes fueron reubicados en otro vuelo que los llevó a su destino en Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, el parabrisas multicapa del Boeing 737 está diseñado para seguir funcionando con seguridad incluso si una de las capas se daña, lo que permitió un aterrizaje seguro.

La NTSB investiga el origen del daño

La NTSB abrió una investigación para determinar si la grieta fue causada por un impacto en pleno vuelo y, de ser así, identificar qué objeto habría golpeado el parabrisas.

Como parte de la investigación, los especialistas entrevistarán a los pilotos y revisarán los datos y grabaciones del vuelo para establecer con precisión qué ocurrió durante el trayecto.

The NTSB is investigating a cracked windscreen on a Boeing 737-8 during cruise flight near Moab, Utah, Thursday. Operating as United flight 1093 from DEN to LAX, airplane diverted safely to SLC. NTSB gathering radar, weather, flight recorder data. Windscreen being sent to NTSB… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 19, 2025

El proceso de investigación podría avanzar lentamente debido a que gran parte del personal de comunicaciones de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentra en licencia temporal por el cierre gubernamental en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni otros daños, y el incidente se mantiene bajo revisión.

