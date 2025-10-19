Dos aviones de United Airlines colisionan levemente en el aeropuerto O’Hare de Chicago

Dos aviones de United Airlines tuvieron un leve choque este viernes en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. No hubo heridos, pero el incidente reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en las pistas de los aeropuertos estadounidenses.

El incidente ocurrió cuando el vuelo 2652 de United Airlines, procedente de Jackson Hole, Wyoming, se dirigía a su puerta de embarque en el aeropuerto O’Hare. Según informaron las autoridades, el avión rozó la cola de otra aeronave de la misma compañía, que se encontraba estacionada y sin movimiento.

La aerolínea explicó en un comunicado que los 113 pasajeros del vuelo pudieron desembarcar con normalidad, aunque hubo una demora de aproximadamente 40 minutos mientras se documentaba el suceso.

Testimonios de los pasajeros

El pasajero Bill Marcus relató a CBS News Chicago que la mayoría de los viajeros no sintió el impacto.

“Me sorprendió no sentir nada más, aunque cuando separaron los aviones hubo un temblor”, afirmó.

Marcus añadió que los pasajeros se dieron cuenta de la situación solo después de que el piloto informara que habría una breve demora para los procedimientos de seguridad.

El segundo avión, que fue golpeado en el estabilizador horizontal, no se encontraba en movimiento en el momento del choque, según confirmaron funcionarios de la aerolínea.

El incidente ocurre en medio de una serie de colisiones y cuasi accidentes registrados en aeropuertos estadounidenses durante los últimos meses.

A comienzos de octubre, dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron en la intersección de calles de rodaje del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, dejando un asistente de vuelo herido.

Estos hechos se suman a las preocupaciones por la seguridad aérea, especialmente tras el accidente fatal ocurrido en enero en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, cuando un helicóptero del Ejército colisionó con un avión de pasajeros que se preparaba para aterrizar.

Sigue leyendo:

–Vuelo de American Airlines se retrasó en Texas por presunta amenaza de bomba

–Evacúan vuelo de United Airlines en Houston por problema en el motor

–Hallan dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en Florida