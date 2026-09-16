Costco cambia la forma de comprar en EE.UU.: ya entrega pedidos por Uber Eats en 47 estados

Comprar en Costco sin recorrer sus enormes pasillos ni cargar paquetes voluminosos en el automóvil será una opción para muchos más consumidores en Estados Unidos. La cadena de clubes de almacenes amplió su servicio de entrega mediante Uber Eats a 47 estados, frente a los apenas 17 en los que estaba disponible anteriormente.

La expansión fue anunciada este 16 de septiembre por Uber y Costco e incorpora casi 600 establecimientos a la plataforma. Los socios pueden pedir desde alimentos frescos y compras de supermercado hasta productos para el hogar y los tradicionales artículos vendidos en grandes formatos por Costco.

Los pedidos pueden solicitarse para entrega inmediata o programarse para otro horario, una alternativa que convierte a Uber Eats en un nuevo canal de compra para millones de miembros de Costco.

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Cómo comprar en Costco a través de Uber Eats

El proceso funciona directamente desde la aplicación de Uber Eats. El cliente debe buscar Costco, seleccionar la tienda cercana disponible y agregar los productos que quiere comprar.

Antes de completar la operación deberá vincular su cuenta de membresía de Costco durante el checkout. Después puede elegir entre entrega bajo demanda o programada y seguir el recorrido de la compra en tiempo real desde la aplicación.

La cobertura abarca los 47 estados en los que Costco tiene presencia, según la información difundida con el lanzamiento. Rhode Island, West Virginia y Wyoming son los tres estados que actualmente no cuentan con almacenes de la cadena.

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Costco ofrece beneficios especiales con el lanzamiento

La ampliación llega acompañada de varias promociones. Los miembros elegibles de Costco pueden obtener 50% de descuento en una membresía anual de Uber One durante el primer año y un descuento de 20% en años posteriores.

Además, durante un período limitado, Costco venderá tarjetas de regalo de Uber y Uber Eats con $100 de saldo por $79.99, tanto en establecimientos participantes como a través de Costco.com.

También hay un incentivo dirigido a quienes todavía no pertenecen al club: será posible comprar una membresía de Costco directamente desde Uber Eats y recibir un 30% de descuento en el primer pedido elegible. Las condiciones específicas de las promociones se muestran en la aplicación.

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Qué pasa con los gastos de entrega

Otro beneficio puede resultar especialmente atractivo para quienes hacen compras grandes.

Los miembros de Uber One pueden obtener pedidos sin determinadas tarifas de Uber en compras elegibles de supermercado y retail superiores a $60, aunque la promoción se limita a establecimientos participantes y todavía pueden aplicarse impuestos y otros cargos gubernamentales.

Sin embargo, comprar por Uber Eats no significa necesariamente pagar exactamente los mismos precios que dentro de un Costco.

Uber explica en su centro de ayuda que determinados pedidos de Costco pueden incluir un “Order Handling Fee” o cargo por gestión. Cuando se aplica, el precio que aparece para algunos artículos dentro de Uber Eats puede ser superior al precio de la tienda física. También pueden existir cargos de entrega y servicio dependiendo de la operación.

Por eso, antes de confirmar una compra conviene revisar el total final mostrado por la aplicación, especialmente si el objetivo principal es ahorrar.

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De 17 a 47 estados: una fuerte expansión para Costco

La alianza entre ambas compañías no es completamente nueva, pero el salto de 17 a 47 estados cambia sustancialmente su alcance dentro de Estados Unidos.

Costco tiene actualmente 641 almacenes entre Estados Unidos y Puerto Rico, según los datos corporativos difundidos por la compañía, y casi 600 establecimientos estadounidenses quedaron integrados en Uber Eats con esta expansión.

El acuerdo tampoco se limita a Estados Unidos. Costco ya ofrece compras mediante Uber Eats en Canadá, México, Japón, Taiwán, Francia y España, una señal de cómo las plataformas tradicionalmente asociadas con la entrega de comida están ganando terreno también en las grandes compras de supermercado y retail.

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