Angela Paxton pide a mujeres republicanas apoyar a candidatos del partido en Texas

Angela Paxton, senadora estatal de Texas y esposa de Ken Paxton, candidato republicano al Senado, pidió a las mujeres republicanas votar por los candidatos del partido en las elecciones de noviembre, incluso si tienen reservas sobre alguno de ellos.

Paxton hizo el llamado durante un discurso pronunciado el pasado 18 de septiembre en una reunión de la Federación de Mujeres Republicanas de Texas. Su intervención, titulada “El elefante en la habitación”, fue publicada completa después de que un fragmento de unos dos minutos comenzara a circular en redes sociales.

Aunque no mencionó directamente a Ken Paxton ni su candidatura, la senadora habló sobre las dudas que algunos republicanos de Texas tienen respecto de los candidatos que aparecerán en la boleta.

Angela Paxton pide no dejar espacios en blanco

Durante su discurso, la senadora reconoció que el Partido Republicano enfrenta dificultades con algunos de sus candidatos.

“Somos el partido de los valores, pero tenemos algunas vulnerabilidades reales en nuestra boleta electoral”, afirmó.

People have asked my thoughts about the upcoming election. Turns out, I have some… https://t.co/u5Exp6qk98#txlege #txelection — Senator Angela Paxton (@AngelaPaxtonTX) September 28, 2026

Según Angela Paxton, esas controversias pueden alejar especialmente a mujeres que comparten los valores republicanos. Por ello, consideró que ese grupo tendrá un papel importante en las elecciones de noviembre.

Su mensaje fue que las diferencias con un candidato no deberían llevar a los votantes a dejar en blanco una parte de la boleta.

“Es el escaño” lo que está en juego

Angela Paxton sostuvo que las primarias eran el momento para discutir las diferencias entre los candidatos y decidir quién debía representar al partido.

Una vez concluida esa etapa, dijo, los republicanos deberían concentrarse en conservar los cargos que están bajo control del partido.

La senadora explicó que mantener un escaño permite a los republicanos tener mayor influencia sobre su futuro, incluso cuando existan desacuerdos con la persona que ocupa la candidatura.

También se refirió a quienes han considerado no votar por ningún candidato en la contienda por el Senado.

“Si lo perdemos ante el otro equipo, los detalles que queramos solucionar con un candidato en particular no son nada comparado con lo que costará recuperarlo”, dijo.

El mensaje llega en medio de su divorcio

Angela Paxton solicitó el divorcio de Ken Paxton en julio de 2025, después de casi cuatro décadas de matrimonio.

En la solicitud alegó “motivos bíblicos” y acusó a su esposo de adulterio. Ken Paxton ha negado las acusaciones.

El proceso de divorcio estaba programado para llegar a juicio en junio, pero la audiencia fue cancelada. Los abogados de Ken Paxton señalaron entonces que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo definitivo.

Angela Paxton tampoco respaldó públicamente a su esposo durante la segunda vuelta de las primarias republicanas, en la que Ken Paxton derrotó al senador John Cornyn. La senadora sí apoyó a otros candidatos en distintas contiendas estatales.

Ken Paxton busca un escaño en el Senado

Ken Paxton, actual fiscal general de Texas, obtuvo la candidatura republicana al Senado después de imponerse a Cornyn en las primarias. En noviembre se enfrentará al demócrata James Talarico, representante estatal de Austin.

La elección ha recibido atención nacional debido a la importancia de Texas para el control del Senado. Un comité de acción política republicano, el Senate Leadership Fund, ha destinado más de 100 millones de dólares en publicidad para respaldar a Paxton.

El presidente Donald Trump también tiene previsto realizar varios viajes a Texas para apoyar su candidatura.

Las controversias que rodean a Ken Paxton

La candidatura de Ken Paxton se desarrolla mientras algunos republicanos cuestionan su historial político y personal.

Entre quienes han expresado reservas está Cornyn, quien se ha negado a hacer campaña por su antiguo rival después de perder las primarias.

El estratega republicano Karl Rove también evitó decir si votará por Paxton. Durante el Festival del Texas Tribune, Rove mencionó varias controversias relacionadas con el candidato.

Entre ellas se encuentra una acusación presentada durante el juicio político de 2023, según la cual Paxton habría utilizado una cuenta secreta de Uber para visitar a una mujer con quien mantenía una relación.

Paxton fue absuelto en el juicio político de 2023

En 2023, la Cámara de Representantes de Texas acusó a Ken Paxton de abuso de poder y otras conductas relacionadas con su desempeño como fiscal general.

El caso llegó al Senado estatal, que realizó un juicio político contra Paxton. El Senado, controlado por los republicanos, lo absolvió de los cargos. Angela Paxton formaba parte de esa cámara, pero no pudo votar debido a su relación con su esposo.

Los abogados de Ken Paxton negaron las acusaciones y calificaron el proceso de políticamente motivado.

Angela Paxton también habló de las próximas elecciones

En su discurso, la senadora advirtió que las decisiones que tomen los republicanos en noviembre podrían tener consecuencias más allá de la actual elección.

Angela Paxton planteó que mantener los cargos bajo control republicano sería importante para las siguientes elecciones de Texas, incluida la contienda en la que ella buscará la reelección y la elección de un nuevo presidente.

“No podemos ignorar el problema evidente”, dijo. “Si lo hacemos, perderemos, y en dos años no estaremos librando una batalla, sino una guerra”.

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