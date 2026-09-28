Demócratas endurecen postura contra Israel por violencia contra palestinos; preparan sanciones

Los demócratas en el Congreso se preparan para endurecer su postura frente al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y buscar nuevas medidas contra la violencia de colonos y la expansión de asentamientos en Cisjordania si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, quien podría convertirse en presidente de ese órgano si su partido obtiene la mayoría, señaló que la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania es uno de los asuntos que los legisladores pretenden abordar. “Eso no puede continuar”, dijo Jeffries a periodistas en el Capitolio.

El legislador neoyorquino respaldó, junto con Katherine Clark y Pete Aguilar, una propuesta presentada por Jerry Nadler que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a Estados Unidos para personas involucradas en actos de violencia en Cisjordania. La iniciativa cuenta con el respaldo formal de 174 demócratas de la Cámara.

"We've gotta end the war!"



On the precipice of a potential Democratic majority in Congress, House Democratic Leader Rep. Hakeem Jeffries (D-NY) isn't subtle about what needs to happen…. pic.twitter.com/cq5wpVii38 — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) September 26, 2026

Demócratas cuestionan expansión de asentamientos

La presión también crece en el Senado, donde los demócratas Chris Coons, Elizabeth Warren, Ron Wyden y Ruben Gallego impulsan una legislación para sancionar a empresas, personas o entidades vinculadas con el desarrollo del proyecto de asentamiento E1, en Cisjordania. El plan contempla medidas contra quienes participen en la construcción, financiamiento o traslado de civiles israelíes a esa zona. Sus críticos advierten que E1 podría dividir Cisjordania y separarla de Jerusalén Este, reduciendo las posibilidades de establecer un futuro Estado palestino.

“Mientras los civiles palestinos se enfrentan a una campaña de devastación y miedo por parte de colonos extremistas violentos, Estados Unidos debe enviar un mensaje contundente de que este comportamiento es inaceptable”, afirmó Coons.

La iniciativa refleja un cambio dentro del Partido Demócrata, donde durante años el respaldo a Israel mantuvo un amplio consenso. Aunque los legisladores demócratas continúan defendiendo el derecho de Israel a existir y a protegerse, una parte cada vez mayor del partido cuestiona las políticas de Netanyahu en Gaza y Cisjordania. Jeffries afirmó que la creación de un Estado palestino debe ser una prioridad para garantizar la “dignidad y la autodeterminación” de los palestinos.

Los datos citados en el material muestran la magnitud de la tensión. Naciones Unidas registró 2,803 incidentes de violencia de colonos entre enero de 2025 y junio de 2026, mientras que 295 palestinos murieron a manos de colonos o fuerzas militares israelíes durante ese periodo.

El panorama podría cambiar después de las elecciones del 3 de noviembre. Aunque los republicanos mantienen actualmente el control del Senado y de la Cámara, los demócratas buscan recuperar terreno y convertir su nueva posición sobre Israel en parte de su agenda legislativa. La propuesta sobre E1 enfrenta además un obstáculo inmediato: la Cámara de Representantes no está en sesión y no se espera que considere la legislación antes de las elecciones de mitad de mandato.

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