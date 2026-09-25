Susan Sarandon y Hannah Einbinder son detenidas durante protesta contra Netanyahu en Nueva York

Las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder fueron detenidas por la policía de Nueva York como resultado de su participación en una protesta en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su intervención en la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con información citada por El Universal, la protesta fue convocada por la organización Jewish Voice for Peace en favor de Palestina y en rechazo a la participación del primer ministro israelí en la Asamblea General de la ONU, la cual se realiza del 22 al 28 de septiembre en la sede central del organismo.

Las imágenes difundidas por medio de plataformas digitales mostraron el momento exacto en el que Susan Sarandon, quien ha participado en cintas como “Atlantic City” y “Thelma & Louise”, era esposada por las autoridades.

Sin embargo, Sarandon no fue la única en acabar a disposición de las policía de Nueva York, pues la histrionisa Hannah Einbinder, la candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EE.UU., Darializa Avila-Chevalier, y otras 100 personas también fueron detenidas.

Susan Sarandon es detenida durante una protesta contra Netanyahu en Nueva York. Crédito: Madison Swart | AP

La protesta de Jewish Voice for Peace también contó con la participación de la actriz Cynthia Nixon, quien dio vida a Miranda en “Sex and the City”, y Brad Lander, excontralor de la ciudad.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Susan Sarandon se muestra a favor de Palestina y su postura tiene repercusiones de alto nivel. De acuerdo con su testimonio en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, su apoyo a la causa palestina le ha cerrado las puertas en Hollywood.

“Recientemente me han quitado papeles en películas porque hay agencias que le siguen diciendo a la gente que no me contraten (…) Pero así es la estructura de poder. Creo que entre la gente, sin duda a nivel internacional me siento bienvenida”, detalló la ganadora del Oscar el pasado 6 de septiembre.

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