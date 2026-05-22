Hilton sortea road trips por Estados Unidos a cambio de 250 puntos Honors

Hilton lanzará la próxima semana una serie de 12 paquetes de viaje por carretera que se canjean por apenas 250 puntos de su programa de lealtad Hilton Honors. La cifra equivale a una sola noche en cualquier Hampton by Hilton, lo que pone el sorteo al alcance de prácticamente cualquier viajero. El primer drop está previsto para la semana del 26 de mayo en la plataforma Hilton Honors Experiences. La cadena irá liberando experiencias adicionales a lo largo del verano.

Cada paquete se asigna por orden estricto de llegada y solo un usuario puede reclamarlo. La probabilidad estadística de canjearlo es baja. El catálogo funciona como mapa de los festivales y rutas más curiosas del verano estadounidense, accesibles por cuenta propia incluso si la experiencia oficial se agota en segundos.

“El camino abierto se siente especialmente significativo en este aniversario 250 del país”, declaró Mark Weinstein, Chief Marketing Officer de Hilton, en el comunicado oficial del programa. La cadena busca posicionar a sus miembros como protagonistas de las celebraciones de verano con paquetes que cruzan parques nacionales, festivales locales y eventos en Washington.

El verano del road trip estadounidense

La oferta llega en un momento de presión turística sobre las carreteras de Estados Unidos. La American Automobile Association proyecta un récord de 45 millones de viajeros para el fin de semana de Memorial Day 2026, con 39.1 millones moviéndose por carretera. Eso significa que ocho de cada diez personas que se desplazan al menos 50 millas durante el arranque del verano lo harán al volante. Los Ángeles aparece entre los cinco mercados con mayor demanda de renta de autos del periodo, junto con Orlando, Las Vegas, Denver y Boston.

El contexto incluye un combustible más caro. El promedio nacional de gasolina regular se ubica en los niveles más altos desde el verano de 2022, según la misma asociación. Aun así, la demanda de viaje por placer se mantiene fuerte y la tarjeta de combustible bp por valor de 250 dólares que incluye cada paquete de Hilton se vuelve una pieza concreta del atractivo. Para una familia que ya tenía intención de manejar al suroeste o cruzar a un parque nacional, el sorteo se cruza con una decisión que muchos están tomando estas semanas.

Las seis paradas adelantadas por Hilton para su programa de road trips por Estados Unidos durante el verano de 2026. La cadena anunciará cinco experiencias adicionales en las próximas semanas. Crédito: Impremedia

Contexto del 250 aniversario

El programa, bautizado como Hilton Honors America Experiences, se enmarca en las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. Una de las experiencias culmina con el 4 de julio en el National Mall de Washington, durante los actos del Salute to America 250. El resto opera al margen del calendario oficial y se concentra en festivales locales y rutas escénicas por parques nacionales.

Hampton by Hilton funciona como infraestructura del programa. La cadena suma cerca de 2,400 propiedades en Estados Unidos y, según sus propios datos, sobre cualquier carretera principal del país hay un Hampton a menos de 30 minutos en promedio. La marca incluye desayuno caliente y admite mascotas. Se sitúa en el segmento medio del catálogo Hilton.

“Hampton lleva décadas siendo la base de operaciones confiable para viajeros que recorren el país, incluidas las familias con mascotas”, apuntó Shruti Gandhi Buckley, SVP global de Hampton by Hilton, en la presentación del programa. El argumento se ajusta al perfil de viajero que combina presupuesto medio con itinerarios largos en carretera.

La cadena adelantó siete de las doce experiencias. Las cinco restantes se irán anunciando durante el verano. Estas son las que ya se conocen.

Stargazing en Bryce Canyon y Zion

Bryce Canyon es uno de los parques nacionales con menos contaminación lumínica de Estados Unidos. Su certificación Gold Tier desde 2019 lo coloca entre los mejores escenarios del mundo para observación astronómica. Crédito: Shutterstock

El paquete propone una ruta por dos de los parques con el cielo más oscuro de Estados Unidos. Cierra con una sesión privada de observación astronómica guiada por un astrónomo profesional. Bryce Canyon obtuvo en 2019 la certificación Gold Tier de International Dark Sky Park, lo que lo coloca entre los mejores escenarios del mundo para ver la Vía Láctea sin contaminación lumínica. Zion sumó la misma certificación en 2021.

Cómo armarlo por cuenta propia: Desde Los Ángeles son alrededor de siete horas de manejo hasta Zion y poco más de ocho hasta Bryce Canyon. Los operadores locales más sólidos son Dark Ranger Telescope Tours, con observatorio propio en Tropic y tarifa de 50 dólares por adulto con descuentos para menores, y Bryce Canyon Stargazing, dedicado a experiencias guiadas con telescopios de gran apertura. El propio parque ofrece programas gratuitos de astronomía dictados por sus rangers los miércoles y viernes de mayo a septiembre, sin reservación previa.

Roswell UFO Festival

El Roswell UFO Festival reúne cada verano a miles de asistentes en torno al incidente ovni de 1947. La edición de 2026 se celebra del 2 al 4 de julio con desfile, concurso de disfraces y conferencias temáticas. Crédito: Juliana Halvorson | Cortesía

Programado para el 2 al 4 de julio en Roswell, Nuevo México. El festival lleva activo desde 1996 y se construye sobre el incidente ovni de 1947, todavía referencia obligada en la cultura pop estadounidense. El paquete de Hilton añade acceso VIP al International UFO Museum & Research Center y al show de drones. Su titular participa como juez del concurso de disfraces para mascotas y humanos.

Cómo armarlo por cuenta propia: El festival es de entrada gratuita en sus actividades principales, que incluyen un desfile por el centro de Roswell y un mercado con vendedores especializados en motivos extraterrestres. El acceso al International UFO Museum tiene costo simbólico y abre todo el año. Roswell queda lejos de Los Ángeles por carretera (alrededor de 13 horas), por lo que la opción más práctica suele ser volar a El Paso y manejar tres horas hacia el norte, o llegar directo al aeropuerto regional de Roswell con conexiones desde Dallas o Phoenix.

Pursuit of Happiness Open Road

La SUV es la pieza central del paquete más vistoso del programa de Hilton, pensado como road trip sin destino fijo a lo largo de 14 días. Crédito: Cortesía

Es el premio más vistoso del programa: un Jeep Grand Cherokee 2026 y una tarjeta de 5,000 dólares en gasolina bp para un año completo. Incluye un itinerario personalizable de 14 días con apoyo de GetYourGuide y estancias en Hampton a lo largo de la ruta. Funciona como road trip aspiracional sin destino prefijado.

Cómo armarlo por cuenta propia: La versión propia obvia el premio del auto y la gasolina anual, aunque conserva la lógica de ruta libre. Para 14 días desde Los Ángeles, una combinación clásica integra el Pacific Coast Highway hacia el norte y los parques del suroeste de Utah hacia el este. La planeación se simplifica con apps como Roadtrippers y Wanderlog, que permiten calcular distancias, costos de combustible y paradas en función del consumo del vehículo.

Picklesburgh

Picklesburgh dedica cuatro días al pepinillo en todas sus formas posibles. La edición de 2026 se celebra del 16 al 19 de julio en el centro de Pittsburgh y atrae a más de 250,000 personas cada año. Crédito: Gene J. Puskar | AP

Del 16 al 19 de julio en el centro de Pittsburgh. El festival Picklesburgh cumple su 11ª edición y fue nombrado Best Specialty Food Festival 2025 por USA Today 10Best Readers’ Choice, premio que ha ganado durante cuatro años consecutivos. Es un evento dedicado por entero al pepinillo en todas sus formas posibles, desde cerveza con pepinillo y helado de pepinillo hasta cocteles especializados. El programa incluye juegos como el “pickle bobbing” y un pickle mecánico inspirado en el toro mecánico texano. El paquete VIP de Hilton añade catas privadas y entrada a los concursos más solicitados. Cierra con un año de suministro de pepinillos del festival.

Cómo armarlo por cuenta propia: Picklesburgh es de entrada gratuita y atrajo a 250,000 personas en su última edición. El punto central es PPG Plaza, donde flota el icónico globo gigante de pepinillo Heinz. La programación oficial publica vendedores, mapa y horarios a través de picklesburgh.com en las semanas previas al festival.

Flora-Bama Fishing Rodeo

El Flora-Bama Fishing Rodeo mantiene un perfil familiar y reúne a pescadores aficionados frente a la playa de Perdido Key. La edición de 2026 se celebra del 5 al 7 de junio en la frontera entre Florida y Alabama. Foto: Flora-Bama Fishing Rodeo. Crédito: Cortesía

Del 5 al 7 de junio en Perdido Key, Florida, justo en la frontera con Alabama. Es uno de los torneos de pesca más populares del Golfo de México, con 30 categorías que van del bagre al pez vela. La edición de 2026 cumple 13 años y mantiene su perfil de “torneo del hombre común”, con ceremonia de premios el domingo y música en vivo durante todo el fin de semana en el Flora-Bama Yacht Club.

Cómo armarlo por cuenta propia: La inscripción al torneo se hace por la plataforma Fishing Chaos y permite participar a familias completas con boletos diferenciados para adultos y menores. El bar Flora-Bama, anfitrión del evento desde 1964, es destino musical y gastronómico por sí mismo. El aeropuerto más cercano es Pensacola, a 25 minutos en auto.

American Coaster Fast Lane Road Trip

El paquete American Coaster Fast Lane Road Trip recorre durante cuatro días algunos de los parques de atracciones con las montañas rusas más imponentes de Estados Unidos. El itinerario está curado por la organización American Coaster Enthusiasts. Crédito: Shutterstock

Cuatro días de ruta por algunos de los parques de atracciones con las montañas rusas más imponentes del país. El itinerario está curado por American Coaster Enthusiasts (ACE), organización fundada en 1978 que agrupa a más de 7,200 fans de coasters en todo el mundo. El paquete incluye membresía oficial de ACE y una cámara de acción para registrar los mejores momentos del itinerario.

Cómo armarlo por cuenta propia: La membresía estándar de ACE es accesible y abre acceso a más de 75 eventos regionales y nacionales al año, incluida la convención Coaster Con. Para un road trip propio centrado en montañas rusas legendarias, las paradas obligadas suelen incluir Cedar Point en Ohio, Six Flags Magic Mountain en Valencia (a una hora de Los Ángeles) y Kennywood en Pittsburgh.

Cuatro de julio en Washington

La séptima experiencia del catálogo coincide con el espectáculo pirotécnico del 4 de julio en el National Mall y con el Great American State Fair, que ocupa la explanada del 25 de junio al 10 de julio. Crédito: Shutterstock

La séptima experiencia coincide con el Great American State Fair, que del 25 de junio al 10 de julio ocupará una milla del National Mall con pabellones de los 56 estados y territorios estadounidenses. Incluye una rueda de la fortuna de 110 pies y el carrusel restaurado del Smithsonian. El paquete añade asiento de acceso temprano para el espectáculo pirotécnico del 4 de julio, parte del programa oficial del aniversario.

Cómo armarlo por cuenta propia: La entrada al fair es gratuita previa registro en freedom250.org. El National Mall opera bajo gestión del National Park Service, que mantiene el acceso público al espectáculo pirotécnico sin necesidad de boleto. Las áreas con sombra son escasas y los protocolos de seguridad anunciados sugieren llegar varias horas antes del evento principal.

Hilton Honors a fondo

El programa de lealtad de Hilton es gratuito y se inscribe en menos de cinco minutos desde la web o la app oficial. La estructura tiene cinco niveles: Member básico, Silver, Gold, Diamond y Diamond Reserve, este último introducido en 2026 como nueva categoría premium. Los puntos se ganan a razón de 10 por dólar gastado en estancias, con bonos crecientes según el nivel del usuario.

Para llegar a Silver basta con cuatro estancias o diez noches al año. Gold se alcanza con quince estancias o 25 noches. Diamond requiere 25 estancias o 50 noches. Cada nivel suma beneficios concretos como bono de puntos, internet de alta velocidad gratis, desayuno o crédito de alimentos en propiedades estadounidenses, upgrades de habitación cuando hay disponibilidad y la quinta noche gratis al canjear puntos por estancias largas. Los puntos no expiran si la cuenta registra actividad cada 24 meses.

Más allá del sorteo, la mecánica de los 250 puntos vale como puerta de entrada. Una sola noche en cualquier Hampton ya deja al usuario habilitado para futuras redenciones, accesible en cualquier ciudad estadounidense que esté en el radar de viaje.

Cómo participar en los drops

La inscripción a Hilton Honors es gratuita. Cada experiencia se libera como un drop independiente en la plataforma Hilton Honors Experiences y se reclama por orden estricto de llegada. La cadena recomienda descargar la app de Hilton Honors y activar las notificaciones push para enterarse en tiempo real de cada lanzamiento. Las experiencias incluyen restricciones de edad mínima (18 o 21 años, según el paquete) y condiciones específicas detalladas en cada drop.

Caja de herramientas para el road trip de verano

Más allá del sorteo, casi todas estas experiencias son accesibles por cuenta propia. El Roswell UFO Festival y Picklesburgh están abiertos al público general con entradas asequibles. El Flora-Bama Fishing Rodeo también admite inscripciones directas en su sitio oficial. Los programas de stargazing en Zion y Bryce Canyon se reservan con operadores locales durante toda la temporada.

Para planificar el viaje conviene tener a la mano algunas apps. Google Maps sigue siendo la más completa para rutas y tráfico en tiempo real. Roadtrippers calcula combustible, paradas y tiempos. AllTrails resulta útil para parques nacionales con caminata. La app de AAA ofrece asistencia en carretera y descuentos en hospedaje. GasBuddy permite ubicar el precio más bajo de combustible en cada tramo. Cualquier viajero puede armar su propio recorrido por Utah o sumarse a los festivales del verano estadounidense con esta caja de herramientas, sin depender del sorteo.

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