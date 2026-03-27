La Paz, Baja California Sur, ofrece una forma de viajar a la medida del territorio

En la Isla Espíritu Santo, el atardecer avanza del naranja casi carmesí a un tono purpúreo antes de ceder a la oscuridad total de la noche. Llega despacio, ocupa las laderas de roca volcánica y termina por extenderse sobre el agua con una calma que disuelve cualquier noción de horario. La tienda de campaña queda abierta. Desde el colchón, el cielo se revela como con toda su profundidad. Primero aparecen algunas estrellas; después, muchas; más tarde, la Vía Láctea se dibuja con una claridad que en la ciudad parece un recuerdo prestado. Cerca solo se escucha el mar, algún paso sobre la arena, el viento rozando la tela. Al amanecer, la luz encuentra el campamento en silencio y vuelve a encender los cerros con una suavidad casi improbable. Horas después, el viento del norte obliga a ajustar el plan. En La Paz, incluso la experiencia más cuidada sigue sometida a una autoridad más antigua que cualquier itinerario.

Esa primera noche en la isla deja una impresión muy completa de los que nos espera en La Paz. Hay comodidad y una experiencia muy bien armada, pero nada de eso alcanza para domesticar el entorno. En el campamento no hay señal telefónica ni wifi, y esa desconexión, lejos de sentirse como una limitación, acompaña la lógica del lugar. El mar, el viento, las distancias y la luz siguen marcando el ritmo. Basta una racha más fuerte para alterar el plan del día siguiente. Basta la oscuridad completa para recordar que aquí el paisaje todavía conserva la capacidad de imponerse.

La Paz empieza a explicarse desde el trayecto que une el aeropuerto con la bahía. Aparecen primero los cardones, esos cactus majestuosos que levantan el paisaje de Baja California Sur, junto con la tierra clara, la piedra y una luz seca que parece fijarlo todo con más nitidez. Luego surge el malecón, donde la ciudad se ordena de una manera poco frecuente en los destinos de playa. Hay familias caminando al atardecer, corredores, ciclistas, gente sentada frente al agua como parte natural del día. La escala ayuda a entender una parte importante de su encanto: La Paz todavía invita a moverse a pie, a entrar a un café o a una librería, a quedarse un rato frente al mar antes de seguir. Esa cercanía entre ciudad y bahía le da a la vida paceña una fluidez que se percibe desde la primera visita.

Durante años, buena parte de la conversación turística más visible sobre La Paz circuló en inglés. La ruta directa con Los Ángeles ha reforzado ese vínculo con California y ha hecho más evidente un flujo que se siente con claridad en invierno: viajeros que bajan desde Estados Unidos y Canadá en busca de mar, clima amable y días más cercanos al agua. En esos mismos meses llegan también las ballenas a la región y la temporada del tiburón ballena vive uno de sus momentos más activos.

La oferta de La Paz también responde a ese ritmo. Navegación entre islas y bahías, glamping, experiencias en el agua, una escena gastronómica cada vez más afinada y espacios pensados para quedarse un poco más perfilan una ciudad que sabe recibir a un viajero interesado en la naturaleza, acostumbrado a cierto confort y atento a los detalles. La sofisticación aparece en la escala, en el cuidado del servicio y en una elegancia de bajo perfil.

El mar, el clima y los límites que definen la experiencia

La noche en Isla Espíritu Santo devuelve una oscuridad casi extinguida en otros circuitos turísticos y confirma que aquí el paisaje sigue marcando el ritmo. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

En el Mar de Cortés, esa relación se vuelve concreta. Durante el nado con tiburón ballena, una instrucción lanzada desde la embarcación ordena la experiencia desde el principio: siempre al lado del animal. La frase, dicha con familiaridad y oficio, alcanza para entender lo esencial. Antes de entrar al agua ya están claras las reglas: distancia, respeto por la rutina del animal y movimientos contenidos. La emoción llega igual, quizá con más intensidad, porque el cuerpo entiende desde el primer momento que está entrando a un espacio que no le pertenece. En La Paz, parte del asombro pasa por aprender esa distancia.

Balandra confirma esa misma lógica. Su fama como una de las playas más celebradas del país llega antes que el visitante y, aun así, la playa mantiene algo intacto. El paisaje hace mucho: el agua quieta, la transparencia de la laguna, la curva limpia de la arena que se vuelve duna y, alrededor, unos cerros secos que recuerdan en todo momento el tipo de territorio al que pertenece esta bahía. De ahí sale una belleza difícil de reducir a las fórmulas habituales del turismo de playa. También interviene la regulación. Los accesos controlados por horario, el aforo, el brazalete de conservación y las reglas básicas de visita ayudan a que ese paisaje conserve una parte esencial de su carácter.

En Balandra, el agua quieta, la duna y los cerros secos forman un paisaje cuya preservación depende también de la regulación. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Ese cuidado también recorre el resto de La Paz. Se nota en el mar y en la forma de acercarse a la fauna; en los campamentos de Isla Espíritu Santo, que se monta y se retira por completo a la par de sus visitantes para que la isla recupere su aspecto habitual; en el clima, capaz de alterar un horario o de cerrar el puerto cuando entra un norte. También forma parte de la escala de la ciudad, donde todavía se puede pasar del malecón al centro histórico con una facilidad que acompaña el ánimo del viaje.

En Espíritu Santo, esa relación con el entorno se vuelve más visible. La noche tiene una densidad poco común: desde la playa se oye el mar y, desde la cama, el cielo queda abierto de lado a lado. En la madrugada, la oscuridad todavía conserva un peso casi físico. Más tarde, con el sol arriba, la embarcación se acerca a playas donde el agua pasa del vidrio al turquesa con una suavidad hipnótica. Después entra un norte, el plan cambia y la isla recuerda quién marca el paso. Esa dependencia del clima acompaña toda la estancia y le da a la experiencia una profundidad particular.

La historia del territorio también se lee tierra adentro

Esa atención al límite también tiene historia. La Paz y su bahía forman parte de un territorio atravesado durante siglos por distintas economías de extracción: las perlas, la pesca, la minería hacia el interior de la península. El pasado no se exhibe como una lección para el visitante, pero asoma en la conversación local y en ciertos paisajes de tierra adentro. La belleza actual del destino convive con esa memoria. Desde ahí, la conservación adquiere una densidad distinta.

Tierra adentro, el paisaje abre otra dimensión de La Paz. Hay ranchos, polvo, cardones inmensos, senderos, caballos y arreos colgados junto a la pared; también una cultura vaquera que sigue viva en el lenguaje y en la forma de habitar la sierra. En Rancho Cacachilas, esa capa terrestre de la península aparece con claridad. El monte organiza la vista, la sombra se vuelve un bien escaso y el mar se asoma a lo lejos como una línea azul persistente. Esa continuidad entre sierra y bahía ayuda a entender mejor el carácter paceño.

Este conjunto de siete ranchos busca preservar la cultura de los vaqueros de la Baja California además de contar con una fábrica de quesos de cabra y cultivo responsable en el cerro con el que comparte su nombre.

Tierra adentro, la sierra y la cultura vaquera recuerdan que La Paz también se explica lejos de la bahía. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

La ciudad afina su identidad entre la mesa, la librería y la bahía

La comida abre otra entrada a la ciudad. Para una ciudad de este tamaño, La Paz ha ido armando una escena culinaria con bastante personalidad. En el centro histórico, Nemi propone una cocina donde el producto local encuentra una lectura contemporánea. Biznaga se mueve en una frecuencia parecida, con platos precisos y una atmósfera que encaja con la elegancia discreta del lugar. Luego están las paradas más directas, como Tacos El Estadio 1, que amplían esa conversación desde otro registro.

La conversación sobre ingredientes lleva pronto a huertos, a producto regional, a proveedores de la península y a una relación cada vez más visible con el entorno agrícola de Todos Santos. Incluso para quien llega de paso, esa conexión entre ciudad y campo alcanza a percibirse. La escena gastronómica sigue creciendo y todavía está afinando su identidad. Justamente ahí reside una parte de su interés: en una ciudad que empieza a definir su carácter también desde la comida.

La escena culinaria paceña empieza a construir una identidad propia a partir del producto local y una escala más íntima. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

La vida urbana de La Paz también se reconoce en sus cafés trendys, sus cervecerías artesanales, sus terrazas y en lugares que invitan a quedarse un rato más para disfutar el paso del viento salado.

En la conversación turística internacional, La Paz suele aparecer como la alternativa tranquila a Los Cabos: sin grandes resorts, sin multitudes, a otra escala. La fórmula alcanza a nombrar una parte del lugar, pero deja fuera su construcción más interesante. La ciudad está afinando una propuesta propia, sostenida en la relación con el mar, en una escala urbana amable, en una escena culinaria en crecimiento y en el esfuerzo por ampliar su conectividad aérea mientras protege el entorno que la sostiene. Buena parte del trabajo del Fideicomiso de Turismo de La Paz pasa justamente por esa gestión de nuevas rutas, con la intención de acercar la capital sudcaliforniana a viajeros de distintos puntos de Estados Unidos y de otros mercados internacionales. Esa apuesta también se refleja en un modelo turístico de menor escala, sin grandes resorts todo incluido y con preferencia por experiencias más cuidadas. Luz María Zepeda, directora general de FITUPAZ, lo resumió durante una cena en Nemi como una búsqueda de visitantes capaces de valorar La Paz en sus propios términos. En ese equilibrio se juega una parte importante de su futuro.

En Allende Books, una librería del centro que ocupa un local angosto y fresco, encontré un ejemplar de “The Log from the Sea of Cortez”. Lo estaba hojeando cuando la dueña se acercó. Me contó que el año pasado había llegado al puerto el Western Flyer restaurado, el mismo barco de Steinbeck, ochenta y cinco años después de la expedición original. Me dijo que llevaba tiempo queriendo conseguir copias en español, aunque no era fácil encontrarlas. Dejé el libro en el estante y salí a la calle. Afuera, el sol de marzo todavía tenía el peso amable de los últimos días del invierno. Caminé sin prisa de regreso al hotel. A las cinco salía el vuelo de regreso a casa.

La Paz | Lo esencial para planear el viaje

¿Cómo llegar?

Vuelo directo LAX–LAP en Alaska Airlines. Duración promedio: 2 h 35 min.

Frecuencia actual: 3 vuelos por semana.

¿Dónde hospedarte?

Hotel Indigo La Paz Puerta Cortés: base cómoda en ciudad, junto al Mar de Cortés y a pocos minutos del malecón.

Camp Cecil de la Isla: glamping en Espíritu Santo con tiendas cómodas, camas reales y comida preparada en sitio.

¿Dónde comer?

Nemi: cocina contemporánea del chef Alex Villagómez, ex Pujol, en un espacio íntimo.

Tacos El Estadio 1: parada informal para tacos de pescado y camarón, ideal para probar la especialidad de la ciudad.

Temporada ideal

De octubre a abril es la temporada ideal para nadar con tiburón ballena y avistar ballenas. Entre enero y marzo, la agenda marina del destino suele sentirse con más fuerza.

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