“Me da una repulsión enorme cómo se te llenó la boca con las adicciones de mis hermanos”: la hija de Julio César Chávez le respondió a “El Travieso” Arce

Continúa la polémica entre dos grandes representantes del boxeo mexicano. Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce tuvieron unas confrontaciones en las redes sociales. Sin embargo, Arce parece haberse pasado de la raya al haberse burlado de los problemas con las drogas del “sr. Nocaut”. Sus palabras generaron indignación en Nicole Chávez y no dudó en defender a su padre.

“No te quiero faltar el respeto más de lo que te lo has faltado tú subiendo todas esas cosas de mi papá (…) me da una decepción y una repulsión enorme cómo se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos (…) tu eres papá y tienes hijos. Le ruego a Dios que nunca caigan en una adicción (…) es una enfermedad, por si no sabías porque sonaste un poco ignorante en todo lo que dijiste“, sentenció Nicole con a través de sus redes sociales.

"Le pido a Dios que nunca alguno de tus hijos caiga en alguna adicción", "Con mí familia NADIE se mete, no voy a permitir que ofendas a mis hermanos y mucho menos a mí padre", dice la bella e inteligente #NicoleChávez hija del campeón @Jcchavez115 al #TraviesoArce bien! 💥 pic.twitter.com/ntSvzdtEv6 — Laura Estrada (@LauraEstradaTv) August 19, 2021

Por otra parte, Nicole insinuó que todas estos insultos de Arce se debe a la envidia deportiva que le tiene a Julio César Chávez. “Dijiste que ‘todo lo que consiguió mi papá lo logró por toda la cocaína que se había metido por la nariz’, Eso habla más de ti que de él. Eso habla de que ya no sé cuantos años llevas retirado y no has podido asimilar que Julio César Chávez es Julio César Chávez“, expresó.

Finalmente, la hija de “El César del Boxeo” reveló que Arce le ha mandado mensajes a su compatriota para pedirle disculpas por lo que dijo. Sin embargo, Nicole afirmó que la relación está rota y que en su familia no quieren saber de “El Travieso”.

“Se me hace una falta de respeto que tengas el valor de subir el video que subiste que ya se te dijo que lo borraras (…) voy a subir todos los screenshots con los mensajes que le mandaste rogándole a mi papá por perdón (…) no seas hipócrita, no ande lloriqueando pidiendo perdón porque nadie quiere saber de ti, acá, te lo juro, nadie quiere saber de ti“, agregó.

Quiero aclarar que la entrevista que hice donde hablo del travieso era cuando se estaba calentando la exhibición que tendríamos pero ahora si se lo que piensa y siente por mi y la clase de cabron que es — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 17, 2021

Finalmente, Nicole se mostró muy afectada por los comentarios despectivos de Arce. “Estas palabras fueron de una hija de un ex adicto, de una persona que ha vivido el proceso de mucho familiares en adicción, que ha sufrido muchísimo (…) entonces no voy a permitir que tú vengas a burlarte de eso”, concluyó.

