¿Canelo está a la altura de Lionel Messi, CR7 y Tom Brady? Ex campeón mexicano coloca a Saúl Álvarez junto a los grandes del deporte

A pesar de que Saúl Alvarez es un boxeador muy criticado, también hay personas que enaltecen toda la trayectoria del tapatío. Canelo es uno de los deportistas que genera más dinero. La imagen del mexicano ha sido muy bien manejada y esto le ha permitido producir millones de dólares. En este sentido, Daniel Zaragoza se mostró complacido de que un compatriota llegue a ese estatus: a la altura de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y cualquier quarterback millonario.

“Que mejor que alguien llegue y rompa con muchos estándares y se ponga a la altura de un Cristiano Ronaldo, de Messi o de algún quarterback que firman por muchos millones de dólares. Que lo disfrute y que bueno que sea un mexicano el que llega a esas esferas”, sentenció Daniel Zaragoza en una entrevista con el Izquierdazo.

El mexicano “Canelo” Álvarez superó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como uno de los deportistas más “mercadeables” del mundo https://t.co/sG8q6aOZwb — La Opinión (@LaOpinionLA) September 4, 2021

El ex campeón de peso gallo y súper gallo reconoció estar contento con todo lo que ha alcanzado Saúl Álvarez dentro del ring. A pesar de los éxitos obtenidos, Zaragoza considera que el público siempre buscará la contraria para quitarle prestigio al tapatío.

“Como dicen, (Canelo) es el peleador A y es muy bueno, para mi gusto. Esta bien que un boxeador llegue a ese estatus (…) La gente no va a estar nunca de acuerdo. Pero él estará feliz con lo hecho en el boxeo y de romper con esos estándares”, agregó.

Canelo no sufrió las complicaciones de antaño

Daniel Zaragoza destacó la posibilidad que tiene Saúl Álvarez de definir por sí solo su propio camino. El ex boxeador recordó los tiempos en los que estaba activo y reconoció los cambios que ha tenido la disciplina.

“Él y su promoción sabrán lo que les conviene. Que haga lo que le conviene. Antes nos obligaban a pelear con tal o cual persona y no nos dejaban hacer las peleas que hoy tiene la oportunidad de hacer Canelo Álvarez”, concluyó Zaragoza. Sources: Canelo Alvarez & Eddie Hearn are closing in on a two-fight deal for the star’s return to DAZN.



Fight 1: Dmitry Bivol on May 7 at 175 pounds



Fight 2: Gennaidy Golovkin on Sept. 17 at 168 pounds



No agreement yet; Canelo & GGG both must win.https://t.co/6HIQwO6KHk— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 9, 2022

