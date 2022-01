Los escándalos de Canelo Álvarez con el alcohol: la imagen del mexicano comienza a descuidarse por algunos episodios de ebriedad [videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez ha sido un peleador intachable a lo largo de su carrera profesional. Hay que buscar con pinzas para encontrar algunos escándalos que involucren a Canelo. Sin embargo, luego de vencer a Caleb Plant en noviembre, el tapatío ha sido protagonista de varios videos en estado de ebriedad.

El primer episodio se desarrolló a mediados de diciembre. Canelo entregó en la mañana más de 5,000 juguetes a niños de Nuevo León, pero en la noche lució un poco fuera de sí. El boxeador mexicano le cantó en pleno escenario a Lucero, además de regalarle una rosa y besarle la mejilla.

Diciembre seguiría siendo un mes lleno de alcohol para el tapatío. En la fiesta de fin de año, celebrada en Miami, Saúl Álvarez compartió junto a Max Verstappen, piloto de la Fórmula 1. En varios videos se pudo apreciar al mexicano bebiendo junto al neerlandés. 🔁 El mejor Crossover. Max Verstappen y el Canelo cantando La Media Vuelta🇲🇽 pic.twitter.com/ukR0H7O1l4— Geek Sobre Ruedas #Sinf1hastamarzo 🙁 (@geeksobreruedas) January 3, 2022 View this post on Instagram A post shared by Bludz Fight™️ (@bludzfight)

Otro episodio desarrollado en la misma fiesta fue cuando Canelo le cantó un tema a su esposa Fernanda Gómez. El púgil azteca intentó recordar el nombre de la canción, pero el alcohol le jugó una mala pasada. View this post on Instagram A post shared by 979laraza (@979laraza)

Finalmente el más reciente video fue expuesto por J Balvin ante millones de usuarios de las redes sociales. Canelo llamó al cantante colombiano a las 4:00 a.m. para expresarle su cariño y presentarlo ante los invitados del evento. Claramente, Saúl Álvarez estaba fuera de sí. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

