Julio César Chávez Jr. pretende volver a lo más alto del boxeo

Julio César Chávez Jr. ha estado desaparecido de las redes sociales y los medios de difusión. Pero esta semana el “Junior” concedió una entrevista que no tuvo nada de desperdicio. El peleador azteca reveló sus intenciones de subirse al ring contra el Canelo Álvarez, pero también señaló sus posibilidades de volver a la escena mundial dentro del cuadrilátero.

“Me habló alguien de la FIB en las redes sociales. Me dijo, ‘queremos trabajar contigo en la FIB’ (…)

Estoy listo para pelear por un campeonato (…) Pero no con el campeón absoluto, con un campeón bueno. Quiero una pela buena y después darle la oportunidad al campeón. Me dijo, ‘está bien, nos interesa’”, reveló Chávez Jr. en una entrevista con El Boxglero.

Julio César Chávez Jr asegura que la FIB está interesada en darle una pelea de titulo mundial.



Revela qué planes tiene luego de varios meses de ausencia internado en una clínica de recuperación. https://t.co/26zfdtPOzV — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) January 19, 2023

El “Junio” tiene más de un año sin subirse al ring y ha estado envuelto en nuevos problemas de adicciones. Luego de ser tratado parece que el boxeador mexicano ha vuelto a colocar todo en orden en su vida. Entre las intenciones de Chávez Jr. está organizar tres o cuatro combates por año.

“Voy a estar activo. Voy a pelear tres o cuatro veces por año, cinco veces, en estos cuatro o cinco años que me quedan de carrera”, visualizó.

Julio César Chávez Jr. acumula 60 peleas en su carrera profesional. El azteca tiene 53 victorias y 6 derrotas. El hijo de “La Leyenda” admitió que una de sus metas es llegar a 100 peleas en su carrera.

“Quiero hacer las más peleas que se puedan. Ojalá pueda llegar a 100, tengo ganas de pelear y esa es mi realidad, estoy motivado, echándole ganas y eso quiero, que la gente sepa que tengo ganas”, concluyó. Julio César Chávez Jr. reaparece para provocar al Canelo Álvarez: “Sigo siendo una amenaza para él” https://t.co/86odAFmzdE— La Opinión (@LaOpinionLA) January 18, 2023

También te puede interesar:

· Julio César Chávez Jr. reaparece para provocar al Canelo Álvarez: “Sigo siendo una amenaza para él”

· Julio César Chávez Jr. desenmascara al Canelo Team: el Junior explicó las razones por las que Eddy Reynoso lo quería reclutar

· “Son payasadas y una falta de respeto los mexicanos que apoyaron a Messi”: Julio César Martínez apoyó al Canelo en su crítica