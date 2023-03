Así es el apartamento donde vive el Rey Grupero tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

El influencer mexicano Rey Grupero, quien se convirtió en el sexto eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, ya disfruta desde hace unos días la comodidad de su hogar en Ciudad de México, tal y como él mismo lo dio a conocer en reciente entrevista.

Por medio de un video, en el que se le ve hablando con Javier Ceriani y Elisa Beristain, el comediante nos permitió contemplar algunos rincones de su pequeño, pero acogedor hogar.

Cocina

Su cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de color banco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador para tres personas. (Ver a partir del minuto 37:20)

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular de tono gris con cojines en distintos tonos de verde, gris y en blanco, así como por una televisión colocada sobre un mueble de color blanco.

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama grande con ropa de cama en tonos rosas y blancos, por una cabecera de tono marrón y por una tela colgada en su pared de color azul. View this post on Instagram A post shared by Rey Grupero Extremo Oficial (@reygruperomx)

