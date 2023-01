La Materialista causó estragos con un babydoll en La Casa de Los Famosos 3

El reality de Telemundo y Televisa sigue causando estragos. Ya tienen el primer eliminado, quien fue Jonathan Islas. Regresaron Liliana Rodríguez y Juan Rivera. Pero la que comenzó a subir la temperatura en La Casa de los Famosos 3 fue la dominicana en intérprete de “La Chapa Que Vibran“, La Materialista.

Yameiry Infante, como se llama realmente. Se apareció a la hora de irse a dormir con un babydoll de encaje negro que poco dejó a la imaginación. Muy segura de sí misma se montó en su cama y hasta bromeó con Osmael Sousa dejándole una fotito: “Toma a ver si cambias de opinión”, dijo en tono de broma La Materialista.

Por supuesto, los ojos de todos se fueron directo a sus protuberantes atributos. Pero la propia Aylin Mujica quiso presumir a su compañera y le pidió a La Materialista llevarla al cuarto de al lado para que todos pudieran ver el modelito de babydoll que se puso para dormir. Al entrar, todos hicieron gestos diferentes pero terminaron bromeando y riendo con la irreverencia de La Materialista.

La Materialista y Liliana Rodríguez no simpatizan

A pesar que el ambiente hasta ahora ha estado bastante limpio de conflictos en La Casa de Los Famosos 3, ya participante dominicana dijo que Liliana le había hecho algún comentario desacertado y que sabría que, aunque las discusiones existirían, consideraba que era una pérdida de tiempo hacerlo con la venezolana.

Por otro lado, El Rey Grupero es otro quien no simpatiza mucho con la hija de José Luis Rodríguez “El Puma”. De hecho, no pudo disimular su cara cuando vio regresar a LCDLF a Liliana. Se alegró por su “compa” Juan Rivera, pero claramente no piensa dejarle el camino fácil a la actriz, cantante y animadora.

Sigue leyendo:

Raúl de Molina responde a polémica con La Materialista: “No voy a darle un beso a nadie si no la conozco”

Raúl de Molina insultado por dominicanos en Instagram por no saludar a La Materialista

Telemundo le gana a Univision con ‘La Casa de los Famosos’ y ‘El Señor de los Cielos’

A Juan Rivera lo recibió foto de Jenni Rivera en La Casa de Los Famosos 3. Explotó en llanto

Laura Bozzo lloró con Adamari López al regresar a La Casa de Los Famosos