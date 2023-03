Chiquis Rivera y Olga Tañón encenderán el escenario de los Latin American Music Awards 2023

Univision sigue anunciado todos los artistas que ya confirmaron que actuarán en los Latin American Music Awards 2023, que se llevarán a cabo el próximo 20 de abril desde la ciudad de Las Vegas. A Anuel AA, Prince Roy Guaynaa y Lele Pons, se le sumarán Chiquis Rivera y Olga Tañón.

Pero la cosa no queda ahí para los Latin AMA’s 2023 que realizará TelevisaUnivison. A ellas se les sumará también: Emilia, Justin Quiles, Manuel Turizo, Ryan Castro, y Young Miko. Por supuesto, se espera que la cantante de regional mexicano, Chiquis: y la merenguera más consentida de la industria, Olga Tañón hagan explotar la tarima.

Young Miko, Justin Quiles y Bad Gyal se presentarán por primera vez en el escenario de los Latin American Awards 2023 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Además se podrán ver por Univision, UniMás y Galavisión el mismo 20 de abril desde las 7/6 p.m. CT.

Por supuesto se espera que la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, cante su más reciente canción “Porque Soy Abeja Reina”. Además recordemos que la ganadora de un Latin Grammy 2023 está nominada en la categoría de Mejor Artista Regional Mexicano.

El colombiano que está próximo a sacar su tema en colaboración con Shakira, Manuel Turizo, cantará dos éxitos mundiales del álbum 2000. El Merengue y La Bachata, que están nominadas a “Canción del Año” y “Canción Tropical del Año” respectivamente.

Por supuesto y como ha hecho en el pasado, Olga Tañón, llegará con todo su sabor y energía para levantar a la gente de sus asientos. A pesar de su larga trayectoria, “La Mujer de Fuego” estrenará su tema “La Vida Da Vuelta”. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Además de ver los Latin AMA’s 2023 por Univision, UNIMÁS y Galavisión el 20 de abril. También pueden estar pendientes de las transmisiones e información en la página web de TelevisaUnivision

