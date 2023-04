Univision rifará guitarra firmada por Carlos Vives y Pepe Aguilar en el marco de los Latin AMAs 2023

Más sorpresas se siguen sumando a los Latin AMAs 2023. Esta vez no se trata de algunos de los artistas que se presentarán ahí sino de una sorpresa en físico para los fans. Univision rifará una guitarra firmada por Pepe Aguilar y Carlos Vives.

Hace apenas unos días les dábamos a conocer que la reportera de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, se había metido en la casa de Aguilar y Pepe y le revelaron los más grandes secretos de sus vidas y profesiones. Esto en una entrega especial de Univision: Latin AMA’s Legacy. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Tanto Carlos Vives como Pepe Aguilar son dos de las estrellas más grandes de la música latina. Ellos abrieron un camino que muy pocos habían caminado antes y lograron posicionar a Colombia y México en la industria musical. En pocas palabras también hicieron que el mundo volteara a ver lo que se estaba haciendo en Latinoamérica. Hoy, estos dos grandes serán homenajeados en los Latin American Music Awards 2023. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Pero lo más emocionante de estos próximos Latin American Music Awards 2023 amén de los artistas, es que los fans y seguidores podrán ganarse una guitarra autografiada por Carlos Vive y Pepe Aguilar. Durante el programa que presentará Clarissa Molina por UniMás hay que escanear el código QR en la pantalla.

Recordemos que estas entrevistas saldrán por UniMás el 4 de abril a las 7/ 6 p.m C.T ofreciéndoles a los fanáticos una mirada íntima a los hombres detrás de la música. Este año, los Latin AMA’s 2023 serán por primera vez llevados a los hogares a través de las pantallas de Univision. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Estos homenajes que le realizarán a Carlos Vives y a Pepe Aguilar se debe a la larga trayectoria de los mismos y al trabajo que han dejado para las generaciones que vinieron y siguen saliendo después de ellos. No hay duda que este par conforman un antes y un después dentro de la música latina. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera y Olga Tañón encenderán el escenario de los Latin American Music Awards 2023

· Anuel AA, Guaynaa, Lele Pons y Prince Royce se presentarán en los Latin American Music Awards 2023

· Becky G se impone ante Karol G y Shakira con 9 nominaciones a los Latin American Awards 2023

· Los Latin AMAs ya tiene fecha para su debut en Univision, UniMás y Galavisión