Emiliano Aguilar dice estar orgulloso de su prima Majo

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, generalmente es cuestionado sobre el trabajo de sus medios hermanos Leonardo y Ángela, pero ahora habló sobre su prima Majo Aguilar, quien ha sido nominada en dos ocasiones al premio Latin Grammy.

Entrevistado para el programa “Ventaneando” Emiliano comentó que está feliz por los logros de Majo: “Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo, se anda levantando sola también, le anda echando ganas. Yo siempre le he dicho a mi prima que ella fue como una motivación también para mí, porque pues ella fue la que se abrió de todo, entonces yo también me abrí de todo, y aquí ando”.

En su carrera como rapero Emiliano ha obtenido buenas críticas, pero hace algunas semanas fue objeto de polémica por unos comentarios que hizo sobre Ángela Aguilar, señalando que su media hermana ya está grande como para tomar sus propias decisiones y hacer frente a los escándalos generados por su matrimonio con Christian Nodal.

Sobre ese tema, el artista de 32 años dijo: “No, ninguna reacción, porque no tiene que haber una, no dije nada malo. Aparte pues (Ángela) es mi hermana y yo puedo decir lo que yo quiera. Yo también he batallado y yo también sé lo que es estar en medio de la polémica…era un consejo que le quería dar. No siento que (ella) ocupa alguien que la defienda, ya está grande, pero a fin de cuentas pues es la hija de mi papá, obviamente la tiene que cuidar”.

Emiliano también reveló, con voz entrecortada, que su papá aún no conoce personalmente a su nieta: “No quiero decir nada porque luego la raza lo malinterpreta. Yo sé que está ocupado y todo, pero no la ha visto, no se la he llevado, no ha venido él tampoco. Él no ha venido, pero todo bien”.

Emiliano Aguilar está promocionando el sencillo “La Vida No Es Fácil”, y el 1 de diciembre se presentó en el Tattoo Music Fest de Guadalajara. En el evento estuvieron presentes tanto su pequeña hija como su mamá, Carmen Treviño. Para él, eso fue más que suficiente: “Pues mi mamá estaba aquí, todo estaba bien, estaba muy contento y la verdad sí me la pasé bien. Me la pasé muy chido”.

