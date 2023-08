Leonardo Aguilar cambia los escenarios por los camiones ¡Así fue su debut como chofer!

Leonardo Aguilar ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se hizo viral un breve video en el que aparece conduciendo un camión de grandes dimensiones, por lo que de inmediato, decenas de internautas comenzaron a especular que el hermano de Ángela Aguilar estaría atravesando por una crisis económica por lo que habría recurrido a un trabajo adicional al canto para obtener más ingresos, sin embargo, todas estas versiones son completamente faltas y por ello te contamos toda la verdad detrás de esta grabación.

Fue la tarde del martes 8 de agosto cuando el video de Leonardo Aguilar siendo camionero comenzó a circular por distintas plataformas digitales y como se dijo antes, de inmediato comenzaron a surgir distintas especulaciones en las que se aseguraba que el hijo de Pepe Aguilar estaría buscando obtener ingresos extra para poder superar una supuesta crisis financiera, por lo que se generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores y detractores de la familia Aguilar, quienes durante los últimos meses se han involucrado en distintos escándalos de forma recurrente.

Cabe mencionar que el video en cuestión apenas y dura unos cuantos segundos, sin embargo, se pudo ver a Leonardo Aguilar al frente del volante de un camión de grandes dimensiones mientras circulaba por una transitada autopista, no obstante, en ningún momento volteó para la cámara debido a que estaba sumamente concentrado en su conducción, además, dicha grabación fue musicalizada con la canción “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales, cuyo fragmento más famoso es en el que se le oye decir “Y se marchó…”, el cual, se ha utilizado en infinidad de memes desde hace ya varios meses.

¿Cambia los escenarios por los camiones? Leonardo Aguilar se estrena como chofer de autobús pic.twitter.com/uEFqVCLEbP — Lo + viral (@VideosVirales69) August 9, 2023

El video de Leonardo Aguilar fue recordado para que no se pudiera apreciar que dicha grabación fue realizada por la propia Ángela Aguilar, quien difundió dicho clip en sus historias de Instagram, además, para acompañar su publicación, “La Princesa del Regional Mexicano” escribió “Leonardo Aguilar es lo más cool”.

Cabe mencionar que, hasta donde se sabe, Leonardo Aguilar no está atravesando ninguna crisis económica y según él mismo lo dejó ver en sus redes sociales, el vehículo que estaba manejando le pertenece a su familia pues se trata de un autobús que utilizan durante sus giras por Estados Unidos y solo lo condujo por auténtico gusto, pues él mismo ha comentado en distintas entrevistas que disfruta mucho manejar, incluso, hace unos meses, aseguró que le encantaría hacer un largo viaje a bordo de su autobús de gira, por lo que también existe la posibilidad de que se encuentre realizando este paseo en compañía de su hermana menor.

Hasta ahora, Leonardo Aguilar no ha emitido ninguna declaración sobre estas versiones que se originaron en torno a su figura, sin embargo, es muy probable que no salga a hablar del tema pues en más de una ocasión ha dejado en claro que no le gusta involucrarse en polémicas.

Sigue leyendo: