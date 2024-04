J Balvin y Yeri Mua cantarán juntos en el remix de “G Low Kitty”

Yeri Mua y J Balvin preparan una colaboración juntos. Recientemente, la mexicana y el colombiano fueron vistos grabando un video musical juntos.

Las imágenes de Yeri Mua y J Balvin se difundieron rápidamente en redes sociales, por lo que los nombres de ambos cantantes se volvieron tendencia.

En los videos se puede ver a Yeri Mua, quien estaba vestida con una falda azul, un abrigo rosado y botas y sombrero peludos, junto a J Balvin, que optó por unos shorts y abrigo negros. Los cantantes no estaban solos, puesto que junto a ellos había muchos bailarines vestidos de rosado.

.@YeriMUA para el Remix de “G Low Kitty” junto a El Malilla, El Bogueto, J Balvin y Uzielito Mix. 🇲🇽🇨🇴🔥 pic.twitter.com/G6zCJYCXBS — Yeri Mua Stats (@YeriMuaCharts) April 16, 2024

A través de sus redes sociales, la mexicana informó que se trata de un remix del tema “G Low Kitty”, en el que también participarán El Bogueto, El Malilla y Uzielito Mix.

“Yo siento que estoy en un sueño, estoy muy emocionada, porque yo creo que hoy hicimos historia en el reguetón mexicano, estoy muy feliz de que un artista de talla mundial, alguien con quien yo crecí escuchando su música. O sea, yo iba a la secundaria escuchando ‘qué clase de tumba papapa’, entonces imagínense. Yo perreaba eso a los 15 años y ahora estoy grabando con J Balvin”, dijo Yeri en una entrevista para El gordo y la flaca.

@YeriMUA hablando sobre J Balvin y su próxima colaboración musical 📽️ pic.twitter.com/C3b2SIe1x8 — News Yeri Mua (@newsyerimua) April 16, 2024

Hasta el momento, no se conoce la fecha de lanzamiento del remix de “G Low Kitty”. Se espera que la cantante comparta más detalles en los próximos días.

La noticia de la colaboración de J Balvin y Yeri Mua ocurre luego de que la cantante mexicana protagonizara una polémica con Bellakath en redes sociales.

¿Por qué pelearon Yeri Mua y Bellakath?

Esta semana, Yeri Mua y Bellakath protagonizaron una acalorada discusión en redes sociales, donde las cantantes se lanzaron varias indirectas.

Todo comenzó luego de que Yeri publicara en Instagram los ensayos que está realizando para perfeccionar sus habilidades sobre el escenario, lo que provocó algunas burlas por parte de Bellakath en su cuenta de X.

“Agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo estilo flow”, escribió la intérprete de “Gatita”. Esto no le sentó bien a la “La Bratz Jarocha”, quien no se quedó callada y reaccionó.

“A mí me operaron bien, a ti te operaron mal…y te lo grabas beba”, respondió en referencia a las cirugías estéticas que Bellakath se ha realizado.

Tras algunas críticas por parte de algunos usuarios, Bellakath borró los post de indirectas sobre Yeri en su cuenta de X. Asimismo, la cantante explicó que se dejó llevar por sus emociones.

“Fue un ataque de explosión porque me sentí mal por la canción y yo creo que las dos nos burlamos de los cuerpos”, escribió.

