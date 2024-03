Yeri Mua se enfrenta a las críticas por su canción ‘Ojitos Chiquititos’

Yeri Mua está siendo objeto de críticas por su canción ‘Ojitos Chiquititos’, tanto por la estética del video como por su voz. Algunos seguidores afirman que “abusó del autotune”.

La influencer debutó con su primer sencillo en solitario y no recibió las mejores críticas. En cuanto a su video, ha sido tildado de “racista” debido a la forma en la que retrata la cultura de China.

Otros seguidores, aseguran que se copió de Katy Perry y su video ‘Bon appètit’. A continuación, algunos de los comentarios de los seguidores:

Copia súper mega chafa y corriente de Bon appètit de la SI HERMOSA Katy Perry, tú 🫵🏻 eres vulgar

Se supone es chino pero hay japones esta incoherente ahora MUCHO AUTOTUNEEEÉ !!!LA VOZ ESTA MUY ROBÓTICA PARA NADA ES TU VOZ ESTA MUY FORZADO HUBIERA ESTADO MEJOR TU VOZ A LO NATURAL

pronunciación de chino: 💀 // poner un audio japonés en una canción de onda china(?

El formato del video: los actores todos “chinos” pintándolos como pervertidos desde la clase trabajadora, hasta la clase alta. En mi opinión ese video es una ofensa para los chinos, no para hacer alarde.

Entiendo que sean ignorantes, que en sus ciudades no haya diversidad cultural, ¿pero nadie en su equipo le dijo que era mala idea?”, “Esa canción está tan c… que no puede contar como racismo, decir que es pésimo es quedarse corto de lo malo que es su tema, además es Yeri Mua

Chino con frases japonesas? Que raro

¿Yeri Mua se pronunció?

La mexicana no habló directamente de las críticas sobre racismo en su canción, pero escribió en X un mensaje que deja entender que las mujeres tienen menos privilegios que los hombres.

“Los hombres siempre tendrán privilegios y dependiendo que tan privilegiados tengan las cosas hasta en bandeja de plata, las mujeres le tenemos que ch… el doble y con todo tipo de críticas”. Yeri Mua – Influencer y cantante mexicana

Desde su debut ‘Chupón’, Yeri Mua se ha convertido en una de las mexicanas más escuchadas en su país.

En Spotify acumula 7.1 millones de oyentes mensuales y entre sus canciones más populares destacan: ‘Línea del Perreo’, ‘Chupón’, ‘Brattiputi’ y ‘Dime tú si’.

Antes del lanzamiento de ‘Ojitos chiquititos’, la influencer mexicana escribió en su cuenta de Instagram:

“Mi primera canción como solista🥺🖤 producida por un duro parcerito @jocsan_laloquera_producciones 🇨🇴😍 Y escrita por mis niñotes que me han apoyado demasiado en la música @jeyf229 y @elgudi229 🫶

MUERO POR QUE VEAN EL GRAN TRABAJO DE TODO MI EQUIPO😭🤍🤍🤍”

En el post, reveló que Jey F formaba parte de los compositores de la pieza musical. El artista mexicano es el nuevo novio de la cantante, lo confirmó después de la presión de sus fans.



La influencer mantuvo una relación estrecha con el streamer Cry y sus fans tenían la esperanza de que se convertirían en novios, sin embargo, después de revelar su nuevo noviazgo quedó de lado esa posibilidad.

La noticia llegó cuando estrenaron su pieza ‘Dime tú’, la propia Yeri Mua se dirigió a sus seguidores y expresó:

“Tengo muchísimo afecto por Jean Franco y todo el mundo me pregunta, me acosan, me toman fotos, me graban, estoy cansada. No sé que necesitan que les muestre para que me dejen en paz pero sí, en efecto estoy enamorada de él”.

