Nicki Nicole rompió el silencio sobre su ruptura con Peso Pluma: “Era incontrolable”

Lo que comenzó como una historia de amor sacada de cuento de hadas para la cantante Nicki Nicole, terminó con un escandaloso rompimiento tras darse a conocer unos videos en los que su en ese entonces pareja, Peso Pluma, se encontraba tomado de la mano de otra mujer en un lujoso hotel en Las Vegas.

En su momento, la intérprete de “8 AM” y “Dispara” no dio espacio a los dimes y diretes, prefiriendo poner punto final al romance que tenía al público al filo de sus butacas. Con un breve, pero contundente comunicado en Instagram expresó que: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”.

Sin embargo, Nicki Nicole sorprendió a más de uno al hablar por primera vez del tema ante las cámaras, específicamente sobre su razón detrás del mensaje que emitió al anunciar su ruptura con el intérprete de corridos tumbados.

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, confesó la argentina en una entrevista reciente con Billboard.

Asimismo, indicó que el cariño y apoyo que el público le brindó en ese duro momento fue lo que la ayudó a salir adelante: “Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

Como buena artista, Nicki Nicole está lista para transformar su dolor y vivencias en música, razón por la que se prepara para abrir su corazón por medio de sus próximos temas.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música, hay mucha inspiración”, finalizó la cantante.

