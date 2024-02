Peso Pluma ingresa a centro de rehabilitación tras ruptura con Nicki Nicole

Peso Pluma, el interprete de los corridos tumbados, atraviesa actualmente uno de los momentos más complejos de su vida personal. Hace apenas unas semanas, el cantante se volvió tendencia debido a su ruptura con Nicki Nicole, presuntamente por una infidelidad. Días después, sorprendió al cancelar su presentación en el prestigioso festival de Viña del Mar.

Según un comunicado oficial de los organizadores, el intérprete de “Lady Gaga” declinó su participación por motivos personales, aunque se ha especulado que la verdadera razón podría ser su ingreso a una clínica de rehabilitación en Jalisco, su lugar de origen.

Según el paparazzi español Jordi Martin, ‘Doble P’ lleva varios días en dicha clínica, aunque no se han revelado los motivos específicos de su internamiento. Martin también mencionó que esta no sería la primera vez que el cantante pasa tiempo en este centro, ya que habría estado allí brevemente en 2023.

La clínica, conocida como “5 Lunas de Maluri”, se especializa en tratamientos de adicciones y problemas emocionales. En sus redes sociales, comparten información sobre las actividades que realizan los internos, mostrando un enfoque integral hacia la rehabilitación y la adaptación social.

Hasta el momento, ni Peso ni su equipo han hecho declaraciones al respecto, y el cantante ha mantenido un bajo perfil en las redes sociales. Desde su separación con Nicki Nicole, se ha limitado a promocionar su trabajo, como su próxima gira por Estados Unidos, que comenzará en abril con su presentación en el Coachella.

Sin embargo, la cancelación de conciertos en Perú y Paraguay ha generado descontento entre sus seguidores latinoamericanos, quienes lo han criticado enérgicamente en las redes sociales. Los usuarios expresan su decepción y algunos incluso cuestionan su capacidad artística y compromiso profesional.

Además, su ausencia en la entrega de Premio Lo Nuestro, donde fue premiado como Artista Revelación Masculino, no pasó desapercibida. La última vez que fue visto en público fue el 11 de febrero en un casino de Las Vegas, acompañado de una mujer, lo que avivó los rumores sobre su supuesta infidelidad. Peso Pluma enfrenta una serie de desafíos tanto en su vida personal como profesional. Aunque su éxito en la música es innegable, su reputación se ve empañada por los escándalos y las decisiones polémicas.

Peso Pluma entra en el Top 10 de la lista de sencillos más vendidos en 2023

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha logrado un hito significativo al colarse entre los diez sencillos más vendidos del año 2023 con su canción en español “La bebé”, en colaboración con Yng Lvcas. Este logro fue revelado en un informe publicado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) el pasado lunes.

Es la primera vez que un artista mexicano figura en los diez primeros puestos de esta lista, la cual reconoce los sencillos más populares y vendidos a lo largo del año en diversas plataformas digitales y físicas. El primer lugar de la lista de 2023 fue para “Flowers” de Miley Cyrus, seguida por “Calm Down” de Rema y Selena Gomez, y “Kill Bill” de SZA.

En la cuarta posición se ubicó “Die For You” de Ariana Grande y The Weeknd, quien logró por tercera vez colocar una de sus canciones entre los cinco primeros lugares de la lista de la IFPI, tras sus éxitos con “Blinding Lights” y “Save Your Tears”. Antes de Peso Pluma, en el sexto lugar, se encuentra Harry Styles con su sencillo “As It Was”. En seguida, se destacan “Cruel Summer” de Taylor Swift, que ocupa dos puestos en la lista (también en el noveno lugar con “Anti-Hero”), y en la octava posición “Last Night” de Morgan Wallen.

Sigue leyendo:

Sonia Sahar rompe el silencio sobre Peso Pluma y Nicki Nicole: “No sabía nada de su relación, no sé quién es ella”

La supuesta acompañante de Peso Pluma en Las Vegas publica un mensaje en Instagram

Peso Pluma anuncia su gira “Éxodo”, con la que recorrerá más de 30 ciudades de Estados Unidos

Peso Pluma cancela su presentación en Viña del Mar ¿qué pasará con el resto de su gira?