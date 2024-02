Peso Pluma cancela su presentación en Viña del Mar ¿qué pasará con el resto de su gira?

El 2024 no empezó de la mejor manera para Peso Pluma, pues el intérprete de corridos tumbados no solo ha tenido que hacer frente a los rumores de infidelidad, luego de que fuera visto muy bien acompañado de una mujer en Las Vegas, mientras Nicki Nicole, su novia, se encontraba dando un concierto en Costa Rica.

Aunado a ello también tuvo que enfrentar el rechazo de diversos colectivos a la presentación que iba a tener en el Festival de Viña del Mar, la cual, por cierto, ya no se llevará a cabo, pues él mismo decidió cancelar su show por supuestas razones personales, tal y como lo dio a conocer el comité organizador de uno de los eventos musicales más importantes del año.

“El artista Peso Pluma comunicó que no podrá presentarse en el certamen este 1 de marzo como estaba previsto”, se lee en un comunicado escrito por los organizadores del Festival de Viña del Mar.

El mismo comité compartió el escrito que le hizo llegar la oficina de representación del cantante, quien también fue uno de los grandes ausentes en Premio Lo Nuestro.

“Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en Viña del Mar”, se lee en parte de la respuesta que envió la oficina del cantante.

La ausencia de Peso Pluma será cubierta por el cantante argentino Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno y quien en el pasado fuera pareja sentimental de la mismísima Nicki Nicole.

“De esta forma, la trasandina que supera todos los récords, María Becerra, abrirá la jornada del 1 de marzo, mientras que se suma a la parrilla de cierre del certamen, el artista argentino Trueno, quien desde el 2016 se ha transformado en un fenómeno musical en Latinoamérica”, se lee en otro fragmento del comunicado.

No querían que se presentara en Viña del Mar

La cancelación de Peso Pluma no solo incluirá su participación en Viña del Mar, sino que su decisión también alcanzó a los conciertos que tenía contemplados ofrecer en Perú y Paraguay, desconociéndose, hasta el momento, cuándo repondrá esas fechas.

“No se presentará en los conciertos pautados en Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios para darles pronto la experiencia que merecen”, informó la oficina de representación del famoso cantante.

Si bien es cierto argumentaron motivos personales, la realidad es que la cancelación de Peso Pluma se da semanas después de la ola de comentarios negativos que exigían la cancelación de su presentación en Viña del Mar por considerarse que idolatraba y promovía la cultura del narco.

“El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”, declaró en su momento Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

¿Cancelará también su gira Éxodo?

Hasta el momento se desconoce qué pasará con su gira Éxodo, la cual iniciará el 12 de abril en Coachella y concluirá el 13 de agosto en Portland. Se tienen contempladas 30 fechas en Estados Unidos y hasta el momento ninguna ha sufrido cambios, solo las tres presentaciones cercanas que tenía en América del Sur.

