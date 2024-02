Video de Nicki Nicole y Rauw Alejandro hace estragos en Instagram

El reciente video viral en redes sociales que muestra a la cantante argentina de género urbano, Nicki Nicole, junto al también cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en lo que parece ser un club nocturno, ha generado un gran revuelo.

·Rauw Alejandro estrena novia, mientras Rosalía sigue con Jeremy Allen White

Aunque la fecha exacta del video no está confirmada, su impacto y el furor que ha causado es innegable. Es importante recordar el pasado amoroso de ambos artistas: Rauw Alejandro terminó su relación con Rosalía hace casi un año.

Rauw Alejandro y Rosalía en una salida romántica cenar en Los Ángeles. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Mientras que Nicki Nicole había estado en una relación aparentemente estable con el cantante de regional mexicano, Peso Pluma.

Sin embargo, recientemente surgieron rumores de infidelidad por parte de Peso Pluma, después de que se difundiera un video en el que aparecía acompañado de otra mujer en Las Vegas.

Nicki Nicole emitió un comunicado en el que expresaba su sorpresa ante esta situación, revelando que se enteró a través de las redes sociales.

·Rosalía y Rauw Alejandro enfrentan fuertes rumores de reconciliación

Nicki Nicole se entera y rompe con Peso Pluma por Instagram

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió en su cuenta de Instagram Nicki.

Nicki Nicole y Peso Pluma | Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Más tarde, durante uno de sus conciertos, Nicki Nicole insinuó brevemente la ruptura.

“Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder“, dijo con la voz entrecortada la intérprete de Enamórate.

Trueno, expareja de Nicki Nicole, también se pronunció al respecto, aclarando que sus comentarios no estaban relacionados con ella.

La cancelación de la presentación de Peso Pluma en Viña del Mar, evento que había estado en duda durante varias semanas, agrega más confusión al panorama. Trueno será quien lo reemplace en medio de esta situación tumultuosa.

Peso Pluma. Crédito: Grosby Group

·Rosalía y Jeremy Allen White se besan en público y por fin confirman su relación

Los ojos se centran en Rauw Alejandro y Nicki Nicole

El encuentro entre Rauw Alejandro y Nicki Nicole ha llamado la atención, especialmente considerando que ambos recientemente han quedado solteros en el mundo del género urbano.

#VIRAL | 🤯🎶📢 Nicki Nicole se fue de antro con Rauw Alejandro y levantan especulaciones sobre si ya andan. pic.twitter.com/hQkfMfwjPS — quiero tv (@quierotv_gdl) February 22, 2024

Esta no es la primera vez que Rauw Alejandro se ve envuelto en especulaciones tras una ruptura, como cuando fue visto con Camila Cabello poco después de terminar con Rosalía en un juego de fútbol en Miami.

A pesar de la cercanía mostrada en el video, donde se les ve bailando y divirtiéndose juntos, no parece haber gestos de intimidad entre Nicki Nicole y Rauw Alejandro. Sin embargo, en las redes sociales ya han comenzado las especulaciones.

Este encuentro entre dos figuras prominentes del género urbano seguramente seguirá generando interés y rumores en los próximos días.

Sigue leyendo:

·Nicki Nicole rompe el silencio y cuenta su verdad

·Dania Méndez opina sobre la infidelidad de su ex Peso Pluma a Nicki Nicole

·Sonia Sahar rompe el silencio sobre Peso Pluma y Nicki Nicole: “No sabía nada de su relación, no sé quién es ella”