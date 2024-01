Rauw Alejandro estrena novia, mientras Rosalía sigue con Jeremy Allen White

No solo Rosalía y Jeremy Allen White disfrutan de las mieles del amor, Rauw Alejandro parece que finalmente ha superado a La Motomami y ha comenzado una relación con una joven de nombre Yasmin Barbieri.

Jeremy Allen White y Rosalía en Los Ángeles. Foto: Grossby Group. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Durante la semana de la moda de París, Rauw Alejandro viajó para asistir al desfile de Louis Vuitton, hecho por el también músico y amigo del cantante de género urbano, Pharrell Williams.

Después de eso, Rauw fue Italia y asistió a un concierto en el Blue Notte de Milán y disfrutó de una velada en compañía de Yasmin Barbieri. Se les vio compartir muy de cerca. Sin embargo, no hay un beso oficial que confirme esta relación.

Hace pocas semanas a Rauw Alejandro también se le había relacionado con la cantante de género urbano, La Perversa, quien es una de las competencias musicales de la famosa y polémica, Yailin la más viral.

Sin embargo, esto no se confirmó y ahora él me dio italiano Whoop See ha dado a conocer estas imágenes acompañados. “Aquí están Rauw y Yasmin sentados muy juntos, hablando entre ellos, aislándose del resto del grupo, entre risas evidentes y miradas cómplices. ¿Está naciendo una nueva pareja?”, dijeron

¿Quién es Yasmin Barbieri? Es una modelo de 18 años que, muy probablemente, el cantante pudo conocer durante la semana de la moda de París.

Rauw Alejandro confesó su dolor por Rosalía

Hacen unas semanas, justamente Rauw Alejandro dio una entrevista, en la que dejó claro lo difícil que le fue el haber superado la relación con Rosalía.

Aseguró que la opinión pública y algunos medios de comunicación dieron algunas versiones erradas del por qué habían roto su compromiso, después de casi cuatro años de relación.

“Nunca lo había vivido. Es la primera vez que me pasa algo así. Y fue fuerte ¿sabes? Porque te van pasando muchas cosas a la vez, y uno no hace como que hay una enseñanza… El mundo hoy día, los medios, TikTok, la prensa amarillista, se inventan cualquier news o te ponen un título. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero el título…la gente siempre lee el título…”, dijo el intérprete de Saturno.

Rosalía y Rauw Alejandro caminando por las calles de Los Ángeles. Foto: Grossby Group. Crédito: Backgrid/ | Grosby Group

Recordemos que, cuando terminaron, Rauw Alejandro en varias oportunidades le dedicó canciones durante su gira a La Motomami. También le escribió una canción llamada Hayami Hana al momento de su ruptura, misma que cantó en vivo hasta el llanto.

Lo cierto es que, parece que las imágenes que se han viralizado de Rosalía con el actor Jeremy Allen White, quien por cierto es el hombre que se está llevando todos los premios en Hollywood, decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Rauw Alejandro y Rosalía son pasado, bienvenidos Jeremy y Yasmin

Rosalía hace varios meses ha dado pistas de que iba a hacer pública esta relación y lo hizo a cuenta gotas desde Hollywood, donde se encuentra recibiendo muy cerca de su amorcito, Jeremy Allen.

Primero, se dejaron ver por las calles de Los Ángeles compartiendo cigarros de manera amigable. Después se dejaron ver comprando flores y hasta tomados de la mano.

Lo que vino después fueron unos abrazos bastante cariñosos en el medio de la calle también y finalmente, el esperado beso, que ya se repitió en el medio en un ambiente bastante natural, reconfirmando que La Motomami e intérprete de Despechá tiene nueva conquista.

Rosalía y Jeremy Allen en un mercado de West Hollywood. Foto: Grossby Group. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Nada más y nada menos, que el hombre que acaba de hacer la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein y que tiene suspirando a más de una en las redes sociales.

Así que, de Rosalía y Rauw Alejandro son solo pasado y recuerdo. Bienvenidos, Jeremy Allen White y Yasmin Barbiere.

