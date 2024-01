Rauw Alejandro habla de su rompimiento con Rosalía: “Nunca me había pasado algo así”

El verano pasado Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su separación después de varios años de romance; aunque surgieron rumores de infidelidad, ninguno de los dos artistas habló abiertamente sobre la ruptura. Ahora, el puertorriqueño rompió el silencio y expresó lo mucho que resintió haberse separado de la cantante española.

En una entrevista con el influencer Chente Ydrach, el intérprete de temas como “Todo De Ti” y “Si Te Pegas” se sinceró, aclarando que en la relación sólo hubo cosas positivas, pero para él fue muy duro el impacto por la ruptura: “Nunca lo había vivido. Es la primera vez que me pasa algo así. Y fue fuerte ¿sabes? Porque te van pasando muchas cosas a la vez, y uno no hace como que hay una enseñanza. No hay un libro que te dice: ‘Bueno, eres artista, te va a pasar esto’. No lo sabes. También el mundo hoy día, los medios, TikTok, la prensa amarillista, se inventan cualquier news o te ponen un título. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero el título…la gente siempre lee el título, pero nunca lee lo que te dice el libro”.

Alejandro también criticó las noticias que indicaban que él y Rosalía terminaron en muy malos términos: “Salieron miles de cosas. Nosotros duramos casi cuatro años, y como que nunca había pasado nada, nunca salió alguna noticia negativa, infidelidad ni nada. Y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos decir como que nos dejamos, no sé ni qué prensa lo dijo, pero lo dijeron dejando un margen abierto a especulaciones.

“Yo pienso que yo aprendí que, si en un futuro me pasa algo igual yo siempre voy a ir rápido a lo que pasó, real, para cerrar. No voy a dejar que haya especulaciones y se inventen cualquier cosa, y después de cuatro años, de la nada, cuando pasó la noticia, un día después salieron 30 más. Y obviamente frustra un poquito, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, whatever, pero está la vida personal también. Fue un verano fuerte”.

Rauw agregó que tras el rompimiento salió con amigas e incluso trabajó en una campaña para la firma Carolina Herrera; ahí fue captado por paparazzis y de inmediato surgieron especulaciones: “Para mí fue un poco frustrante, porque como yo siempre me he proyectado, y lo que yo soy como persona, sabes lo que es el respeto y la admiración. (Con Rosalía) era una relación muy positiva, no era nada tóxico ¿me entiendes?”

Cuando Ydrach le comentó al cantante que la prensa fue más cruel con él que con Rosalía, Alejandro estuvo de acuerdo: “Claro, lamentablemente nacimos hombres. Ya de por sí tienen el estigma de que somos unos ca******, y no lo juzgo ¿me entiendes? Tenemos mala fama”. Finalmente, informó que lanzará una continuación de su álbum Playa Saturno, que estará compuesto casi en su totalidad por temas de reguetón.

