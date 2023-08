Rauw Alejandro habla sobre Rosalía en su último concierto: “Superar a alguien no es de la noche a la mañana”

En medio del revuelo que causó su paso por España tras dar a conocer su ruptura con la cantante Rosalía, Rauw Alejandro se dio a la tarea de emitir un inesperado mensaje en el que hizo alusión al desamor. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Desde sus inicios dentro de la escena musical, el puertorriqueño ha recibido gran apoyo por parte del público español, razón por la que Valencia fue su primera parada dentro de la gira ‘Saturno’. Y aunque la velada estuvo llena de música y baile, el famoso aprovechó la atención de su audiencia para poder reflexionar sobre el desamor.

“Hay canciones que nos acompañan en todo momento, right?. ¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tienen el corazón roto en la noche de hoy?”, cuestionó el intérprete de ‘Punto 40’.

Sin embargo, sus siguientes palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales, pues si bien no mencionó el nombre de su ex pareja Rosalía, el tinte de tristeza lo “delató” ante sus fans.

“Oye, superar a alguien no es de la noche a la mañana. Tienes que tomar tu tiempo, venir aquí al concierto de Rauw Alejandro a perrear hasta abajo con tus amigas, con tus amigos“, dijo ante las miles de personas que se reunieron para verlo.

Fue el pasado mes de julio que fuentes cercanas a la pareja confirmaron a la revista People sobre el fin del compromiso y relación de Rosalía y Rauw Alejandro, noticia que conmocionó a aquellos fans que no solo apoyan su música, también su historia de amor.

A pesar de que en un inicio la ex pareja quiso mantener un perfil bajo sobre esta separación, los rumores sobre una posible infidelidad por parte del cantante hicieron que ambos salieran a emitir declaraciones al respecto.

Por su parte, el puertorriqueño aseguró que la razón detrás de su ruptura está muy alejada de los rumores:

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, expresó en un comunicado.

