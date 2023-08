Rauw Alejandro estrenó look y posible “novia”. Durmieron en el mismo hotel en España

Rauw Alejandro, se encuentra nuevamente en el ojo público, esta vez por las especulaciones sobre un posible nuevo romance y “novia” y por supuesto, por su nuevo look. El cantante se rapó y quitó sus trenzas azules. #Repost @sfxevents with @use.repost

BAAAABY @rauwalejandro #RauwAlejandroWorld REVENTANDO Valencia en la primer fecha de Saturno Tour Europa.



Hoy turno de Mallorca.

Últimas entradas en el siguiente link: https://t.co/G5oGBz4LBV pic.twitter.com/M9jBJ8DTz1 — Mārcē.. (@GMarceM) August 27, 2023

Tras su reciente concierto en Valencia, España, junto a las indirectas lanzadas hacia su ex, Rosalía, los focos se han girado hacia una nueva figura en su vida de la que ya habíamos hablado semanas atrás: Zaira de la Morena, una española, como La Motomami.

Rauw Alejandro estaba tristón anoche en el concierto de Valencia cantando "Hoy Aquí"… por eso se llevó al Only You a Zaira pa consolarse… #saturnoworldtour pic.twitter.com/jm0wfuEuwi — Sarita (@flipandowithyou) August 27, 2023

Aunque su concierto de Mallorca se haya cancelado por mal tiempo, Rauw dio un espectáculo de primer nivel en Valencia. Ahí se mostró muy emotivo y lloró por su reciente separación de La Motomami, Rosalía. Aun así, Amor Romeira, periodista española, ventiló los coqueteos entre el intérprete de Saturno y otra cantante e influencer llamada Zaira de La Morena.

Dijo que vio los mensajes que él le había enviado a Zaira de la Morena, de quien no queda muy claro si es amiga o no de la periodista, y que fácilmente pudiesen molestar a Rosalía. La misma Moreira ha sido la reportera de primera de mano del Saturno World Tour y reveló en el programa de Telecinco, Fiesta, que Rauw Alejandro sí invitó a Zaira al concierto en Valencia.

También dije que él no le quitó la mirada de encima y que su equipo de trabajo estuvo pendiente e de las atenciones para con Zaira de La Morena.

Amor Romeira acude al concierto de Rauw Alejandro en compañía de Zaira de la Morena, la influencer con la que se ha relacionado al puertorriqueño #FiestaT5 https://t.co/tYSgerDuf9— Telecinco (@telecincoes) August 27, 2023

Pero, lo que más sorprende, es que dijo también que Raúl Alejandro Ocasio, como se llama realmente Rauw, está hospedado en el mismo hotel que Zaira y también dice que la modelo fue invitada por el equipo del boricua al concierto que dará en Holanda. #yoveosálvame



El cantante Rauw Alejandro y la famosa de telecinco, Zaira de la Morena, 'pillados' en el mismo hotel de Valenciahttps://t.co/lAj8kkBRHx pic.twitter.com/mXp73R4WsJ— YOC (@YOC_MAGAZINE) August 28, 2023

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se ha confirmado oficialmente si esta relación es romántica o simplemente amistosa. Incluso, hasta si es una colaboración musical, pues ella también canta. Los fans quieren saber qué hay detrás de todo esto.

Rauw Alejandro lanza indirectas a Rosalía en Valencia

El concierto en Valencia también estuvo marcado por emotivos mensajes que Rauw Alejandro lanzó hacia su expareja, Rosalía. En un momento del concierto, habló sobre superar el dolor de una ruptura, sin mencionar nombres, pero dejando claro que está enfocado en seguir adelante.

También de cómo debe tomarse todo el mundo un tiempo para sanar: “¿Cuántos tiene el corazón roto en la noche de hoy? Oye, superar a alguien no es del anoche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo…”, aseguró.

La historia de Rauw Alejandro y Rosalía es conocida por todos. Después de un compromiso y la colaboración en el EP “RR”, la pareja confirmó su separación hace un mes. Rauw había expresado su deseo de recuperarla en la canción que le escribió luego de terminar, Hayami Hana. Rauw Alejandro y Rosalía en el aeropuerto en Washington D.C. Foto: The Grosby Group.

Zaira de la Morena no es la primera mujer con la se le relaciona Rauw Alejandro después de romper con la intérprete de Tuya y Con Altura. También se habló de una modelo de nombre Valeria Duque que, al igual que la española, estuvo en backstage del concierto del puertorriqueño.

Ella salió al paso en su momento y negó la relación con el ex de Rosalía. Ya abrió una demanda en contra de la influencer que la acusó de esto. Recordemos que la colombiana vivió días de acoso cibernético y bullying por parte de algunos fans de La Motomami.

