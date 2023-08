Rauw Alejandro lloró por Rosalía y mandó mensaje en pleno concierto en España

El cantante de género urbano, Rauw Alejandro, comenzó su Saturno World Tour en España para dar inicio a su gira europea. El primer concierto fue en Valencia, el cual dio con mucha energía a pesar de mostrarse vulnerable por la ruptura con su expareja Rosalía y hasta rompió en llanto. #RauwAlejandro llora al recordar a su exnovia #Rosalia pic.twitter.com/DsB256H9Ua — Variada Music Top (@Vamusictop) August 27, 2023

Luego de haber pasado varias semanas en Puerto Rico recuperando su corazón cerca de los suyos y unos días aquí en Los Ángeles, trabajando, Rauw marcó la noche con sus mejores éxitos y también por indirectas referentes a La Motomami y al mal de amor, Rosalía.

“¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tiene el corazón roto en la noche de hoy? Oye, superar a alguien no es del anoche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo…”, fue parte de lo que dijo Rauw Alejandro en su concierto en Valencia sobre la intérprete de Chicken Teriyaki y Despechá.

Al inicio del concierto hubo problemas técnicos por la lluvia. Esto retrasó el concierto y la llegada de su equipo al venue, pero una vez Rauw Alejandro estaba en la tarima, el público se emocionó en una euforia colectiva.

😱 ¡La tormenta paralizó la gira de Rauw Alejandro!



🌬️ Su equipo quedó atrapado en el aeropuerto de Valencia.



🏨 ¿Sabes con quién coincidió el puertorriqueño en su hotel?



👉 Te lo contamos.#YAS28Ago



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/4eoXNx4Wdm — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) August 28, 2023

Rauw Alejandro y Rosalía

Hace apenas un mes, Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron su separación y por ende, al compromiso. Esto a nada de haber lanzado el EP “RR” juntos con tres canciones y videoclips, donde además revelaban la entrega del anillo.

Rosalía y Rauw Alejandro. Foto: Getty Images.

Por supuesto, la sorpresa fue tanto para fans como para medios de comunicación. Después de silencio y de señalamientos hacia Rauw sobre una posible infidelidad de su parte, el propio artista nacido en Puerto Rico rompió el silencio.

Nuevos señalamientos para ex de Rosalía. Relacionan a Rauw Alejandro con otra española https://t.co/E4wVfw3HgK— La Opinión (@LaOpinionLA) August 23, 2023

“… Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir…”, dijo en su momento.

Seguido a eso, lanzó una canción de más de 5 minutos de duración que le dedicó a su ex Rosalía y que se llama Hayami Hana.

Raúl Ocasio, como se llama realmente Rauw, ha dejado claro que le gustaría recuperarla. Pero ahora la cosa parece haber cambiado un poco. El cantante quitó los temas de “RR” de sus listas de canciones. También dijo hace poco a un paparazzi que estaba soltero y que estaba muy enfocado solo en su carrera.

Rosalía ha mantenido el silencio después de admitir que no era un momento fácil y se dejó ver hoy saliendo de un hotel a firmar autógrafos. Ante las preguntas sobre Rauw Alejandro, no respondió. Por otro lado, a él se le relacionó con una modelo colombiana de nombre Valeria Duque, quien negó la relación y quien está tomando medidas legales en contra de la TikToker que dice que la difamó.

La otra mujer se llama Zaira de La Morena. Es una cantante en crecimiento y modelo. Una periodista española confirmó que leyó mensajes que Rauw Alejandro le había mandado a esta modelo en cuestión. Ahora un paparazzi en España están confirmando que el intérprete de Punto 40 año 2027 y la joven están juntos en el mismo hotel. La supuesta infidelidad según @AmorRomeira de Rauw Alejandro a Rosalía con una cantante – influencer llamada Zaira de la Morena. Ni p… idea de quién es… pic.twitter.com/m4UKwQ6e85— Carito (@770carito) August 19, 2023

Pero, ciertamente, el boricua ya es un hombre libre y soltero. Habrá que esperar si confirma o admite esta supuesta relación. Por ahora sigue burlándose en redes sociales sobre las novias que “le inventa” la prensa. Rauw Alejandro vía Instagram. pic.twitter.com/yz9yCGSEKT— Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) August 28, 2023

