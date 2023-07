Rosalía rompe el silencio tras su ruptura con Rauw Alejandro: “Este momento no es fácil”

Luego de que saliera a la luz pública el fin de la relación amorosa entre Rosalía y Rauw Alejandro, se comenzó a rumorar una supuesta infidelidad por parte del cantante que él posteriormente desestimó. Ahora la artista española se ha pronunciado.

La intérprete de ‘Despechá’ decidió usar sus stories en Instagram para emitir un breve y sentido comunicado sobre la situación que están atravesando ella y su exprometido en este momento.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul”, comenzó diciendo la cantante.

Sobre las especulaciones de alguna infidelidad por parte del boricua que hubiera provocado el fin de la historia de amor que duró unos cuatro años, la famosa dio a entender que no pasó y que solo ellos conocen a detalle lo que vivieron juntos.

“Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, sentenció la intérprete de ‘Motomami’ en referencia al rumoreo.

Asimismo, dejó saber que no la está pasando muy bien tras la ruptura de su noviazgo y compromiso con Rauw Alejandro.

“Es momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió al finalizar su comunicado acompañado de un emoticón de corazón blanco.

Ante los fuertes señalamiento de supuestamente haber fallado al compromiso que tenía con Rosalía siendo “infiel”, el reguetonero emitió un comunicado para dejar claro que tal hecho no ocurrió y que su separación fue por otros motivos aislados a ese.

Rauw Alejandro dejó a muchos atónitos al confesar que la ruptura con Rosalía no ocurrió hace poco tiempo, sino hace varios meses. Recordemos que, en marzo de este año, anunciaron su compromiso en el videoclip de su hit juntos titulado ‘Beso’; que resumía momentos muy especiales de su vida cotidiana y del momento en el que él le propuso matrimonio.

Asimismo, el intérprete de ‘Desesperados’ aseguró que se encuentra tomándose un tiempo para aceptar y superar lo que está ocurriendo.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raul”

Rauw Alejandro