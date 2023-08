Rauw Alejandro le demuestra su amor a Rosalía con una canción: Hayami Hana

Después que se confirmara la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, es poco lo que han comentado uno del otro. El puertorriqueño alzó la voz en su momento ante los rumores de infidelidad con una supuesta modelo colombiana de nombre Valeria Duque y, de ahí en adelante, se ha mantenido en silencio. Hasta hace unas horas que sacó una canción dedicada a La Motomami. Rauw Alejandro y Rosalía en Nueva York 2022. Foto: Splash News/The Grosby Group.

Se llama Hayami Hana By Raúl y Rauw Alejandro hace mención a la supuesta infidelidad que el mismo negó rotundamente. Esto después que el comunicador Fernando Vélez en Puerto Rico se pusiera en contacto con alguien del equipo del cantante de género urbano y le confirmaran que el motivo no era una infidelidad y que el intérprete de Saturno no se caracteriza precisamente por este tipo de acciones.

Lo que sí ha tenido Rauw Alejandro es una salida muy romántica. Hacer una canción dedicada a su pareja durante tres años y con quien sacó un EP de tren canciones RR. Por lo que dice la letra, no hay duda que el boricua no la está la pasando nada bien y que extraña más que nunca a la cantante española. Misma que se ha mantenido un poco bajo perfil desde que rompió con el reguetonero.

Qué dice la canción que le escribió Rauw Alejandro a Rosalía

Aunque todo sigue siendo un misterio, el propio cantante dio unas pequeñas señales de, al menos, lo que quería expresarle a Rosalía. Lo que más que llama la atención es que se refiere a la infidelidad que le achacaron al momento de darse a conocer la noticia.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté. Aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que crees y espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tú me has regala’o…”, dice el extracto de Hayami Hana.

Pero además, dejó entrever que está totalmente destrozado por la situación: “Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. “Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar”.

Por último, además que Rauw Alejandro deja ver su melancolía y la oportunidad de soñar con una posible reconciliación. “Y si la vida me junta contigo en otra ocasión. Yo no le discuto al destino la razón Hayami Hana”. Lo que sí quedó claro en esta canción es que todo indica que esta no fue la primera vez que terminaron y que fue la cantante Rosalía fue la que decidió poner el punto final al compromiso.

