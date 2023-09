Rauw Alejandro rompe en llanto al cantar ‘Beso’ y ‘Hayami Hana’ para Rosalía en Barcelona

El cantante Rauw Alejandro se encuentra llevando su gira por ‘Saturno World Tour’ España y su más reciente concierto fue en un lugar muy difícil para él, la natal Barcelona de su exnovia Rosalía, donde se dejó llevar por los sentimientos y lloró cantando canciones dedicadas a ella.

Al comenzar su presentación ofreció unas palabras en catalán al público para agradecerles y les aseguró que se sentía como en casa al estar en ese lugar. Los momentos cúspides del show ocurrieron cuando interpretó canciones que le recuerdan a la cantante con la que se iba a casar.

Rauw aprovechó estar en Barcelona para cantar por primera vez ‘Hayami Hana’, la canción que escribió para Rosalía después de la ruptura y que confesó que no volverá a cantar.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, dijo antes de interpretarla.

Al momento de cantar, Raúl -como es su nombre de pila- se quebró dejándose llevar por los sentimientos. Fanáticos lo captaron y han publicado en redes sociales donde las imágenes se han hecho virales.

Además, el puertorriqueño se atrevió a cantar por primera vez luego de la separación con la catalana la canción ‘Beso’, icónica en la relación de ellos porque en el videoclip de esta anunciaron que se habían comprometido en matrimonio.

Para cantarla, puso de fondo el video oficial de la canción, algo que lo hizo más emotivo porque se le vio llorando y ahogado por los sentimientos.

Aunque interpretó la canción con pista, teniendo de fondo la voz de ella, también cantó un coro a capela y conmovió a todos los asistentes que lo cantaron junto a él. @flaixfmoficial La emoción de @rauwalejandro al cantar ‘Beso’ en directo y a cappella… ❤️‍🩹 #Benga #Rauw #RauwAlejandro #Beso #Rosalia #Concierto #Barcelona #Musica #ParaTi #fyp ♬ sonido original – Flaix FM

Sigue leyendo:

– Rauw Alejandro toma el sol en calzones, se hace acompañar de un felino y lo presume en IG

– Rauw Alejandro no olvida su pasado y vuelve a mansión que compartió con Rosalía en Barcelona

– Pillan a Rosalía vistiendo lycra y top en Miami, mientras Rauw Alejandro está en Barcelona

– Raúl de Molina revela molesto si Camila Cabello fue la culpable del truene entre Rauw Alejandro y Rosalía