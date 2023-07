Raúl de Molina revela molesto si Camila Cabello fue la culpable del truene entre Rauw Alejandro y Rosalía

Esta semana el mundo de la farándula quedó boquiabierto luego de que se conociera que los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación amorosa tras más de tres años juntos. Luego de conocerse la noticia se comenzó a vincular al boricua con varias famosas, más recientemente, con Camila Cabello.

Fue en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ del pasado jueves que, el conductor Raúl de Molina reveló que a Camila y Rauw se los vieron compartiendo en varias oportunidades, lo que comenzó a levantar sospechas de un presunto romance entre ellos.

Luego de las palabras del periodista, en internet comenzaron a circular especulaciones sobre si esas “citas”, de las que habló ‘Rauli’, habían ocurrido cuando era novio de Rosalía y ella había sido la razón de la ruptura. Incluso, hubo tergiversación de información según dijo Raúl de Molina molesto.

¿Fue Camila la culpable del fin de ese compromiso?

Al comenzar el programa del viernes 28 de julio, De Molina comenzó haciendo referencia a lo que había dicho en el episodio anterior para dejar claro qué sabía sobre el boricua y la cubano-estadounidense.

“Vamos a lo que venimos. En el día de ayer estábamos hablando aquí de lo que todo el mundo ya sabe, que Rosalía se está separando, o se separó ya hace tiempo de Rauw Alejandro. Ayer yo dije que tenía de muy buena fuente y lo dije de esta manera: ‘después que se separó de Rosalía, mucho más adelante, hace solamente unas semanas, se vio a Rauw Alejandro saliendo con Camila Cabello y me viene de muy buena fuente de la ciudad de Los Ángeles”, dijo el reconocido presentador de farándula.

Raúl dejó ver que se disgustó porque algunas páginas de noticias de entretenimiento dieron por hecho que en sus declaraciones había dicho que Rauw le había sido infiel a Rosalía con Camila.

“Tú viste que yo ayer dije en el programa que después que había terminado con Rosalía fue que se vio él en unas dos o tres ocasiones con Camila Cabello, una cosa nada tiene que ver con la otra y Camila Cabello no tiene nada que ver con la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro”, dijo a Lili Estefan dejando muy claro que la intérprete de ‘Señorita’.

¿Cuáles son las pruebas del supuesto romance?

Sobre la información que sí dio sobre las citas que habrían tenido los dos cantantes dijo que existen pruebas públicas de los eventos a los que han asistido y compartido, como por ejemplo: un partido de fútbol y la ceremonia de ‘Premios Juventud’.

Asimismo, enfatizó en que la fuente que le reveló el tema de las salidas es muy confiable, pero dejó bien claro que Camila no tuvo vela en el entierro del noviazgo de Rosalía y Rauw.

“Yo no voy a decir nada que no tenga sentido o que no esté confirmado, pero no tiene nada que ver que Camila Cabello fue la que tuvo que ver con la ruptura”, sentenció.

Rosalía y Rauw Alejandro se pronunciaron

Luego de que saliera a la luz el fin del compromiso y la relación de más de tres años, Rauw fue el primero en salir a confirmar que sí se separó de la intérprete de ‘Motomami’ y acallar rumores de una traición de su parte.

A través de sus stories en Instagram, emitió un comunicado revelando que la ruptura ocurrió hace unos meses y que no fue por terceras personas que se dio.

Luego Rosalía también se pronunció en un comunicado diciendo que estaba diciendo un momento muy difícil para ella y agradecía respeto para Rauw y para ella de parte de la opinión pública

