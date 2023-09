Pillan a Rosalía vistiendo lycra y top en Miami, mientras Rauw Alejandro está en Barcelona

Rosalía había estado estado perdida, desde que se dio a conocer que terminó con el cantante de género urbano Rauw Alejandro su compromiso. Mientras él está en plena gira del Saturno World Tour y enviándole mensajes a La Motomami, ella está bien lejos de Europa. Se encuentra en Miami, donde se estuvo ejercitando.

Un top blanco y unas lycra deportivas vestía la intérprete de “Chicken Teriyaki” y “Despechá”. Se ve que está ahogando sus penas en el ejercicio. A pesar de la casa de la separación y de la canción que le dedicó Rauw Alejandro “Hayami Hana“, ella no se vio cabizbaja. Por el contrario, se veía bien relajada, conversando mientras, probablemente, tomaba un descanso algo en el gimnasio.

.@Rosalia recientemente en Miami hablando con algunxs fans. pic.twitter.com/jKbbHGJbJX — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴/ Fan Page (@ROSALIAC0LOMBIA) August 30, 2023

Minutos antes, una fan logró captarla en pleno tráfico de Miami. La joven estaba manejando, cuando se percató que en la camioneta de al lado, iba la propia Rosalía manejando. Se presume que esto pudo haber ocurrido el mismo día del gimnasio, pues tenía la misma bandana blanca en el cabello. Lo cierto es que, la cantante española reapareció bien lejos de donde se encuentra Rauw Alejandro.

Rosalia hoy por Miami conduciendo su Raptor pic.twitter.com/xlGAoaRItL — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) August 29, 2023

Rauw Alejandro está en Barcelona mientras Rosalía en Miami

Como era de esperarse y tal cual como pautaba su agenda, Rauw Alejandro comenzó su tour en España. Increíble su preparación y también la receptividad del público con aforos prácticamente lleno han sido la premisa del artista. Sin embargo, la prensa del corazón en España no ha dejado de seguir sus pasos.

La periodista a Amor Moreira Mayra ha estado relacionando a Rauw Alejandro con una cantante e influencer de nombre María de la Morena. Supuestamente, el cantante le había estado escribiendo cuando aún estaba con Rosalía. Esta periodista incluso dijo que, si ella hubiese sido Rosalía y lee esos mensajes, probablemente la molestia hubiese sido grande.

Amor Romeira acude al concierto de Rauw Alejandro en compañía de Zaira de la Morena, la influencer con la que se ha relacionado al puertorriqueño #FiestaT5 https://t.co/tYSgerDuf9 — Telecinco (@telecincoes) August 27, 2023

También dio detalles de que el cantante invitó durante su concierto de Valencia a María de la Morena y que no le quito la mirada durante toda la noche. También asegura que ambos pasaron la noche en el mismo hotel. No se sabe si juntos, pero asegura que sí estaban hospedados en el mismo lugar.

Ahora Rauw Alejandro se encuentra en Barcelona, donde se dejó ver en calzoncillos tomando el sol y por un acompañante que nada tiene que ver con una mujer. Si no con un gato, con el que se le ha visto mucho últimamente y con el que ha bromeado que es su novia número “mil millones”. View this post on Instagram A post shared by @rauwalejandro

Por su parte, La Motomami parece haber preferido estar en Miami, mientras Rauw Alejandro anda en su tour que terminará a finales de este año. Así que, mientras al intérprete Te Felicito junto a Shakira se le han sumado atribuidos varios romances. Muy por el contrario, a Rosalía no se le ha relacionado con nadie, pues es muy poco lo que se ha dejado ver.

Cómo y cuándo terminaron Rauw Alejandro y Rosalía

Él dijo en un comunicado que publicó en Instagram que habían terminado hace meses, pero otra periodista de nombre Leticia Requejo, jura que eso no es cierto y que la relación la terminó Rosalía a finales de junio. Rosalía y Rauw Alejandro | Mezcalent.

También aseguran a esta periodista de fuentes muy cercana a la pareja, que ya venían presentando problemas y que él estaba en Puerto Rico. No pasando “el guayabo” por La Motomami sino por problemas que ya venía teniendo.

Rauw Alejandro tenía que ir al Paris Fashion Week y ella le pidió que, antes de ir para allá, hiciera una parada en España para hablar. Se vieron en el departamento que compartían en Barcelona y ella tomó la decisión de terminar el compromiso.

Nadie sabe por qué estaban en sitios separados si él aún no tenía compromisos laborales supuestamente y según Requejo. Por ahora, no queda muy claro quién se queda con este departamento. Al parecer, Rauw Alejandro volvió a ir a recoger sus cosas y ella fue con su hermana Pili después a lo mismo.

Por lo pronto, la esperanza de reconciliación parece haber muerto por ahora para esta pareja, pero en el mundo del entretenimiento nunca se sabe. Ya ven que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron y se casaron después de 20 años de haber terminado en su primer intento de romance.

