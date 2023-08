Jennifer Lopez rememora vestido que usó Shakira hace poco en París con un “No” en el pecho

Shakira fue una de las que triunfó en la pasada Semana de la Moda de París con un traje de Viktor & Rolf que llevaba un “No” gigante en su pecho. Esto sucedía en el medio todavía de la polémica separación entre Gerard Piqué y la estrella del Waka Waka. Ahora, Jennifer Lopez ha recordado que ella fue la primera en usar este diseño. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Fue para el video de la canción “Te boté 2”, que hizo JLO con Casper Magico, Nio Garcia, Cosculluela y Wisin Y Yandel, que la Diva del Bronx usó por primera vez este vestido Viktor & Rolf con un “No” grande en el pecho. No solo vuelve a recordar el tema musical, sino también que ella es la pionera en la moda y no Shakira.

Durante la Semana de la Moda de París en donde Shakira estuvo además con Camila Cabello y Cardi B, la cantante actual oportunidad de explicarle a una periodista por qué llevaba un “No” su vestido: “Está sobrevalorado. Me identifico con NO, una palabra tan poderosa. Es emocionante estar aquí por el show”, aseguró en su momento.

A Shakira y Camila Cabello les encanta la moda. Foto: The Grosby Group.

La verdad es que esto no tiene nada que ver con el pasado de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, como muchos han señalado en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de La Diva el Bronx, ni mucho menos con Shakira y la terminada con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Hace mucho tiempo este par de diseñadores hicieron una campaña por la moda.

¿Qué significa el “NO” en el pecho de Jennifer Lope y Shakira?

Hace muchos años, Viktor & Rolf diseñaron la pieza que usaron Shakira como Jennifel Lopez para una campaña publicitaria de la marca y cuyo lema era: “Say NO To Fashion” (Dile No a La Moda).

Además, el tema de Shakira que se llama NO; que está incluido en el álbum Fijación Oral Vol. 1. Por esos días, la canción iba a cumplir 17 años de lanzada. Es un momento se habló, de que esto pudiese también haber tenido algo que ver. Lo cierto es que, JLO los rememoró dejando claro que ella fue la primera en usarlo.

A la cantante y le encanta la moda. No en vano siempre es una de las que va “de punta en blanco” a cualquier alfombra roja que se presente. Sin embargo, de hace unos pocos días para acá, lo que ha estado publicando, es justamente una marca de ropa interior de la cual es imagen.

Jennifer Lopez ama la moda y feliz

Se trata de Intimissimi. La intérprete de “Jenny From The Block” de 54 años posó en varias fotos con una lencería dos piezas y dejó claro que, aunque sigas celebrando aniversario de canciones, los años no pasan por ella y es la envidia de cualquier jovencita de 20.

Otra de las últimas cosas que ha estado compartiendo JLO en sus redes sociales es el feliz aniversario de su boda que celebró con su esposo, el actor de Hollywood en Ben Affleck. Recordemos que en el pasado la pareja estuvo comprometida y 17 años después fue que se volvieron a encontrar, pasaron por el altar y se prometieron amor eterno.

Jennifer Lopez venía saliendo de una relación con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez, al cual se le señaló de serle infiel a ella. Mientras traban de solucionar sus problemas, ella definitivamente terminó por dejarlo rompiendo el compromiso. Semanas luego, se supo que Ben había vuelto a su vida.

Ella lo explicó diciendo que así pasaba con el amor y que, cuando menos lo esperada, la pareja se decidió finalmente por dar ese paso en compañía de sus seres queridos y en una gran fiesta hace casi un año. Ben Affleck y Jennifer Lopez | Arturo Holmes/Getty Images. Getty Images.

