Shakira se emociona con los Hypers Kids Africa y la estatua que le hacen en Barranquilla

La talentosa cantante colombiana Shakira conocida por su enérgico baile, su movimiento de caderas y ahora sus nuevos “challenge”, ha vuelto a conquistar las redes sociales con su última hazaña. Ayer la ex de Gerard Piqué publicó en su cuenta de Twitter un video de los niños de Hypers Kids Africa, conocidos por sus divertidas coreografías. Me muero!! I’m such a fan! 😍 https://t.co/4YZVlNdJiK — Shakira (@shakira) August 24, 2023

Shakira ha compartido varios videos en sus redes sociales, mostrando su destreza en el baile mientras sigue el contagioso ritmo de la canción Copa Vacía. La icónica coreografía ha inspirado a numerosos seguidores a unirse al reto y replicar sus pasos. Pero los que realmente capturaron la atención y tocaron el corazón de la colombiana, fueron los niños de Hypers Kids Africa.

Estos talentosos niños provenientes de Uganda han subido un video en TikTok en el que interpretan la canción “Copa Vacía” con su propio estilo y alegría. La pasión y la alegría que emanan de su actuación conmovieron profundamente a Shakira.

La cantante no dudó en expresar su admiración y apoyo a estos jóvenes talentos. Compartió su video en las historias de su perfil de Instagram y en Twitter donde ya alcanzó 2 millones de reproducciones. “¡Me muero! ¡Soy una fan!”, exclamó Shakira, dejando en claro que su aprecio por el talento y la pasión de los Hypers Kids Africa va más allá de un simple reconocimiento.

Este gesto de conexión y solidaridad entre Shakira y los niños de África ha sido aplaudida por sus más fieles fans. Así que su lado humano, una vez más, se vuelve a poner de manifiesto.

Shakira en la Fundación “Pies descalzos”. Foto: AP.

Shakira, nacida en Colombia, ha trascendido fronteras con su música y pasión, convirtiéndose en un símbolo de inspiración. Su historia de determinación y talento ha llegado hasta los rincones más remotos del mundo. En reconocimiento a su legado artístico, la Alcaldía de Barranquilla le está haciendo una estatua que representa la importancia y el orgullo que siente su tierra por todo lo que la reina del Waka Waka ha logrado.

Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra. Gracias alcalde y gracias mi Barranqulla linda! Te mereces todo! Los quiero tanto! ♥️ @alcaldiabquilla https://t.co/HBM8ZVE6LP— Shakira (@shakira) August 25, 2023

La escultura, en manos del maestro Yino Márquez, es de bronce, superando las 250 pulgadas de altura aproximadamente. Este homenaje y regalo no solo celebra su carrera, sino que también simboliza el amor profundo de la ciudad que la vio crecer y florecer como artista.

A través de un video compartido en las redes, Shakira expresó su conmovedor agradecimiento hacia la escultura en desarrollo. “Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra. ¡Gracias alcalde y gracias mi Barranqulla linda! Te mereces todo! Los quiero tanto!”, escribió en su cuenta de Twitter.

